Esce venerdì 22 luglio “Luci Della Ribalta” il nuovo singolo di DJ Jad & Wlady feat. DJ Enzo & Awa Fall per la Just Entertainment di Sergio Cerruti.

Dj Jad&Wlady dichiarano: “Questo brano nasce da una grande amicizia che ci lega da anni… chi meglio di Dj Enzo poteva scrivere un brano così profondo e sofferto!”

Dj Enzo prosegue: “Sono onorato di partecipare al singolo di DJ Jad&Wlady “Luci della ribalta” un brano che si sviluppa su un concetto tra amicizia e resilienza, a tratti autobiografico che riguarda alcuni aspetti della mia vita tra alti e bassi legati a scelte fatte dopo un momento di down della mia carriera artistica. Il messaggio che voglio far passare è quello che bisogna crederci sempre. Il vincente nella vita non e colui che vince sempre, ma chi non si arrende mai. L’importante è avere sempre uno scopo da realizzare nella vita, un sogno da raggiungere”.

A breve verrà rilasciato il video di “Luci della Ribalta”.

