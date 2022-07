LOUS AND THE YAKUZA arriva per la prima volta live in Italia per un imperdibile concerto l’11 luglio, che cambia venue e si sposta al MAGNOLIA ESTATE di Milano!

I biglietti sono in vendita solo su DICE.fm. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova venue.

Ad anticipare il nuovo album previsto in autunno, l’ultimo brano “Monsters” (https://www.youtube.com/watch?v=hEZctAOmOMAÈ) e il singolo “KISÉ” (Columbia Records/Sony Music), un pop coloratissimo e feroce prodotto da El Guincho e Mems, in cui scorre il sangue dell’hip hop classico, strutturato sia per la strada che per i club (https://lousandtheyakuza.lnk.to/Kise0; https://youtu.be/UM-KMx99VeM).

Lous ha attirato l’attenzione del pubblico internazionale con la travolgente “Dilemme”, che è stata certificata PLATINO in Italia con più di 55 milioni di stream e ha raggiunto la Top 50 della classifica airplay di Earone, seguita da “Tout Est Gore”, “Solo”, e “Amigo”.

Al successo di “Dilemme” sono seguite importanti collaborazioni internazionali (Joey Bada$$, Tha Supreme & Mara Sattei, Sfera Ebbasta) e il suo album di debutto “Gore” che ha raggiunto 130 milioni di stream in tutto il mondo e 40 milioni di visualizzazioni su YouTube.

