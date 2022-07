James Bay

esce oggi il nuovo album “Leap” all’interno il nuovo singolo “Save your love” live al Fabrique di Milano il 5 novembre 2022

Per ascoltare “Leap”: https://island.lnk.to/leap

Esce oggi “Leap” il nuovo album di James Bay, cantautore multiplatino tre volte nominato ai GRAMMY® Award e vincitore del BRIT Award.

James ha così commentato l’uscita del suo terzo album:

«Sono così felice che “Leap” sia finalmente uscito. È stata una strada strana e tortuosa per arrivare qui negli ultimi anni (come lo è stata per tutti), ma tutto sommato è stato un viaggio meraviglioso creare questa musica. Ho avuto l’opportunità di scrivere più canzoni e sono stato in grado di realizzare appieno quello che doveva essere questo album. Non vedo l’ora di portare queste canzoni in giro per il mondo».

Il disco, che ha già suscitato grandi consensi da parte della critica e dei fan, include il nuovo singolo “Save Your Love”, prodotto da FINNEAS, che mette in risalto la voce dinamica di James Bay.

Per celebrare l’arrivo di “Leap”, James Bay ha tenuto una Apple Music Home Session durante la quale ha suonato il singolo precedente “One Life”, una cover di “Can’t Always Get What You Want” dei Rolling Stones, “Trouble” e una personale versione molto emotiva di “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis.

Dopo l’estate, James Bay partirà per il tour in tutto il mondo, esibendosi anche in Italia, al Fabrique di Milano, il prossimo 5 novembre.

Il singolo “One Life”, pubblicato a maggio, ha posto solide basi per “Leap”, ottenendo oltre 5 milioni di stream. Per “Leap”, James Bay ha lavorato con alcuni dei produttori e cantautori più ricercati, alternando sessioni in studio in presenza e via remoto tra Nashville e Londra, coinvolgendo Foy Vance, Dave Cobb, Ian Fitchuk, Joel Little e Finneas.

Per annunciare l’album e il prossimo capitolo del suo percorso musicale, James Bay ha condiviso una lettera sui suoi social media, in cui ha parlato del suo viaggio mentale verso la realizzazione di questo progetto, giunto sulla scia del singolo “Give Me The Reason”. Quest’ultimo ha raggiunto 12 milioni di stream ed è stato descritto da Rolling Stone come un brano capace di catturare “quella sensazione di essere sul punto di lasciar andare qualcuno, mentre si cerca una scusa per fare un altro tentativo”. NME l’ha soprannominata “agrodolce” e mxdwn ha notato che “la canzone si apre con la sua voce iconica che coinvolge e abbraccia l’ascoltatore”. “Give Me The Reason” è stato registrato in entrambi gli studi Blackbird a Nashville e a Londra con il produttore Gabe Simon e co-scritto con Foy Vance, con Ian Fitchuk alla batteria.

