Formula 1: Le Qualifiche

Ad una sola settimana dal GP di Silverstone si ritorna in pista in Austria, dove la lotta per la pole position deciderà la griglia di partenza della Sprint Race.

Le Ferrari scaldano subito i motori nella Q1, le Red Bull vogliono mantenere il dominio soprattutto a casa loro, ma tra le due contendenti spunta anche la Mercedes che sembra essere rinata.

Il grip migliora giro dopo giro e il primo round se lo aggiudica Leclerc davanti al compagno di scuderia.

Nella Q2 parte alla grande Hamilton, ma è ancora una volta il monegasco ad avere la meglio sugli avversari.

Perez si salva con l’ultimo tentativo, mentre entrambe le Haas entrano nella Top 10.

Colpo di scena nella Q3: le due Mercedes finiscono in barriera!

Verstappen compie l’ennesima magia e conquista la Pole Position, beffando i piloti del Cavallino Rampante.

Formula 1: La Sprint

In mezzo ad un mare di fumogeni arancioni, La Sprint ritarda la partenza per problemi nel giro di formazione di Zhou e Alonso (costretto al ritiro).

Ottimo spunto di Verstappen al via; l’olandese ha un ritmo infernale e le due Ferrari faticano a tenere il passo.

Leclerc non trova il giusto bilanciamento della vettura e Sainz cerca quindi di superare il compagno approfittando del DRS: è battaglia vera tra le rosse!

Nessuno può però prendersi rischi eccessivi in vista della gara di domenica.

SuperMax taglia per primo il traguardo, confermando la griglia di partenza delle qualifiche.

Da sottolineare la strepitosa corsa di Schumacher che si è difeso strenuamente da Lewis Hamilton.

Formula 1: Il Podio della Sprint

1 Verstappen

2 Leclerc

3 Sainz

Formula 1: La Gara

Posizioni invariate alla partenza, ma dopo poche curve Russell e Perez si toccano e il messicano ha la peggio.

Leclerc non vuole mollare Verstappen, si fa vedere negli specchietti e al dodicesimo giro effettua un sorpasso spettacolare.

L’olandese anticipa quindi la sosta per cambiare strategia, recuperando la testa della corsa dopo i pit delle rosse.

Charles è però ancora l’ombra di Max; la lotta è serrata e per la seconda volta il monegasco si riporta davanti.

Il campione di casa si ferma nuovamente, lasciando pista libera ai due piloti del Cavallino Rampante.

Rientra anche Leclerc ai box ed è ancora una volta alle spalle del leader del mondiale.

Il monegasco riesce comunque a fare l’ennesimo miracolo e si ritrova in prima posizione.

Sainz non vuole essere da meno rispetto al compagno di squadra: mette Verstappen nel mirino, ma al 57esimo giro è costretto al ritiro.

Leclerc ha problemi al pedale dell’acceleratore, ma da vero eroe il Predestinato vince in casa Red Bull!

Formula 1: Il Podio della Sprint

1 Leclerc

2 Verstappen

3 Hamilton

Sito ufficiale F1

Altri articoli di Motori su Dietro la Notizia