DNCE, esce oggi il nuovo singolo “Got Me Good”

Esce oggi “Got Me Good”, il nuovo singolo del gruppo multiplatino DNCE, tornato sulle scene internazionali con il precedente “Move”, uscito a maggio, dopo quattro anni di silenzio.

Per ascoltare “Got me Good”: https://dnce.lnk.to/gotmegood

Per il lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=-_PbMuc_IeI

“Got Me Good” racconta la fine di una storia d’amore, che si sperava durasse per sempre, ma senza i toni tristi delle breakup song, ma con un entusiasmo e una vivacità che quasi fuorviano l’ascoltatore. Anche se innamorarsi è una delle emozioni più belle e vittoriose, la sconfitta è amara quando la relazione non si rivela perfetta come ci si aspettava. Il suono aspro delle chitarre, la batteria che detta il ritmo e la voce vivace di Joe Jonas esprimono pienamente il messaggio del testo, rendendo chiara la sorpresa e l’incredulità per la forza con cui il sogno d’amore si sta distruggendo.

All’inizio di quest’anno, DNCE ha stuzzicato i fan sul loro ritorno comparendo nella canzone di Kygo “Dancing Feet”. Il brano ha già accumulato oltre 38 milioni di stream Spotify e più di 6 milioni di visualizzazioni YouTube. A proposito, Rolling Stone ha detto: “La canzone è una reintroduzione perfetta, un bop frizzante, ispirato agli anni Ottanta, pronto per tutte le tue esigenze sulla pista da ballo”, e Billboard ha osservato: “Jonas ringhia sul ritornello contagioso e ricco di fiati”. The Honey Pop ha commentato: “Il DJ e DNCE hanno appena rilasciato quella che potrebbe diventare la canzone dell’estate”. Questo è solo l’inizio del nuovo percorso artistico di DNCE.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia