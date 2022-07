Celiachia: 400.000 i pazienti non ancora diagnosticati

AIC diffonde raccomandazioni cliniche aggiornate per migliorare la diagnosi precoce di celiachia e dermatite erpetiforme.

Le pubblicazioni, a cura del Board Scientifico dell’Associazione Italiana Celiachia,

sono scaricabili gratuitamente dal sito www.celiachia.it

È sempre più difficile individuare la celiachia, una malattia cronica, autoimmune e

sistemica che in Italia riguarda 233.147* persone ma almeno altre 400.000 sono in attesa di una diagnosi. Spesso, i pazienti non ancora diagnosticati soffrono per problemi non immediatamente riconducibili alla celiachia e possono trascorrere anni prima di sapere di essere celiaci esponendosi a gravi complicanze.

Esiste poi una forma peculiare e distinta di malattia celiaca: si tratta della dermatite erpetiforme, una dermatite cronica, pruriginosa, polimorfa, indotta dal glutine,

frequentemente non diagnosticata per anni nel paziente. Questo determina un ritardo nell’adozione dell’unica terapia oggi nota per questa patologia, ossia della dieta priva di glutine, con conseguente peggioramento dell’interessamento intestinale e un aumentato rischio di complicanze potenzialmente mortali.

Con l’obiettivo di fornire ai medici specialisti e ai medici di medicina generale e pediatri

uno strumento di buona pratica clinica, universale ed evidence-based, per la diagnosi e in

particolare la diagnosi precoce della celiachia e della Dermatite Erpetiforme, il Board

Scientifico dell’Associazione Italiana Celiachia (https://www.celiachia.it/aic/struttura-federale/) mette a disposizione due pubblicazioni, coinvolgendo esperti autorevoli del settore, dal titolo “Celiachia e test genetico HLA” e “Celiachia e dermatite erpetiforme”.

I contenuti delle raccomandazioni per il clinico sul test genetico HLA per la Malattia

Celiaca rappresentano un importante supporto nel dirimere situazioni cliniche complesse per confermare o escludere la diagnosi di celiachia e in particolare, come sottolinea Marco Silano, Coordinatore del Board Scientifico AIC, “le raccomandazioni, affidate al Dottor Mauro Congia – Clinica Pediatrica e Malattie Rare, Università degli Studi di Cagliari, suggeriscono di effettuare il test genetico in determinate situazioni cliniche e in diversi gruppi a rischio riducendo così l’uso indiscriminato del test e consentendo allo stesso tempo di escludere dallo screening a lungo termine gli individui negativi per DQ2 e DQ8.

Inoltre, la pubblicazione cerca di mettere in evidenza che quei pazienti con rischio genetico

HLA particolarmente elevato sono anche più a rischio per patologie autoimmuni associate come il diabete mellito insulino-dipendente”.

La seconda pubblicazione riguarda invece la dermatite erpetiforme, il cui ritardo nella

diagnosi sembra favorire l’associazione con altre patologie autoimmuni (tireopatie, diabete,

vitiligine, alopecia areata, lupus eritematoso etc). La dermatite erpetiforme viene spesso confusa con patologie cutanee molto più frequenti come la dermatite atopica, la scabbia, altre patologie bollose autoimmuni come la dermatite ad IgA lineari.

Il Dottor Silano segnala “Un’importante novità contenuta all’interno di questa pubblicazione, a cura della Dottoressa Marzia Caproni – Direttore Struttura Organizzativa Semplice Malattie Rare, Dermatologiche e Immunopatologia Cutanea, Centro di Riferimento Regionale Toscano per la Dermatite Erpetiforme, riguarda i criteri di diagnosi rappresentati dalle manifestazioni cutanee compatibili e dalla positività della immunofluorescenza diretta, portando dunque l’attenzione su una diagnosi interamente cutanea” Spiega la Dottoressa “è importante diffondere queste linee guida per sensibilizzare e indirizzare i pazienti ai centri di competenza in grado di diagnosticare le dermatiti pruriginose che non rispondono ai comuni trattamenti migliorando così la performance di diagnosi”.

*fonte: Relazione al Parlamento sulla Celiachia – Ministero della Salute.

