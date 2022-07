Milano Serravalle informa che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione al cavalcavia opera 13 di Binasco lungo l’Autostrada A7, dalle ore 10:00 di lunedì 1° agosto fino a venerdì 9 settembre 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dal casello di Binasco (Km 10+503) per carreggiata sud (direzione Genova).

Il percorso alternativo prevede di indirizzare il traffico in viabilità ordinaria sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi per il successivo ingresso in Autostrada A7 al casello di Bereguardo (Km 21+431). Per i mezzi pesanti è previsto il percorso alternativo in ambito autostradale, indirizzandoli verso Milano per l’ingresso in autostrada in direzione Genova.

Dalle ore 10:00 di lunedì 1° agosto fino a venerdì 9 settembre 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco (km 10+503) da carreggiata sud (direzione Genova).

Il percorso alternativo prevede di indirizzare il traffico sulla A50 Tangenziale Ovest fino all’uscita 7 MI-Ticinese (Km 21+386) per raggiungere la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi.

Per i mezzi pesanti è previsto il percorso alternativo in ambito autostradale verso il casello di Bereguardo per l’ingresso in Autostrada A7 in direzione Milano e la successiva uscita al casello di Binasco.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori di manutenzione, il casello di Binasco resterà fruibile in entrata per la carreggiata nord in direzione Milano e in uscita per Binasco da carreggiata nord provenendo da Genova.

Maggiori dettagli sulle chiusure e i percorsi alternativi disponibili sul sito www.serravalle.it

