Mary J. Blige, artista, attrice, produttrice e imprenditrice vincitrice di premi Grammy e nominata all’Oscar, ospiterà una performance per celebrare la sua vita e la sua musica che sarà disponibile in streaming esclusivamente su Apple Music in oltre 165 paesi il 28 luglio alle 4:00. La performance di Mary J. Blige allo storico United Palace di New York sarà caratterizzata da una scaletta dedicata alla sua carriera senza precedenti.

Mary J. Blige è l’ultima artista a salire sul palco di Apple Music Live, l’esclusiva serie di performance dal vivo su Apple Music che offre alle più grandi star della musica una piattaforma globale per connettersi con il pubblico di tutto il mondo.

Lanciato questa primavera, Apple Music Live ha in precedenza presentato in esclusiva le performance in streaming dal vivo di Harry Styles e Lil Durk, disponibili per la visione on-demand su Apple Music.

Mary J. Blige commenta: “L’ultimo anno della mia carriera in particolare è stato un viaggio emozionante. Dal continuare a recitare, alla registrazione e alla pubblicazione del mio quindicesimo album in studio, alla crescita e all’espansione di diverse attività come Sun Goddess e Sister Love Jewelry, all’esibirmi al Super Bowl, lanciare il mio Strength of a Woman Festival and Summit e ora prepararmi a tornare in tour. È incredibile cogliere questa opportunità per festeggiare, riflettere e passare una serata intima con i miei fan attraverso quest’opportunità che Apple Music mi sta offrendo.”

In previsione della sua esibizione esclusiva a Apple Music Live e per celebrare il trentesimo anniversario del suo storico album di debutto, “What’s the 411?”, il 27 luglio Apple Music Hits dedicherà l’intera giornata a Mary J. Blige, tra una programmazione esclusiva, musica e interviste che raccontano i momenti chiave del suo leggendario catalogo di brani e della sua carriera.

Mary J. Blige ha raggiunto nuove vette su Apple Music nel 2022, con l’uscita del suo quindicesimo album in studio “Good Morning Gorgeous” e l’esibizione nell’halftime show della 56° edizione del Super Bowl. La settimana successiva alla performance all’halftime show è stata la sua più grande settimana nella storia di Apple Music, con un aumento degli streaming del 325% rispetto alla stessa settimana del 2021. Blige ha visto canzoni nuove e vecchie raggiungere il Daily Top 100 in paesi di tutto il mondo. “Family Affair” è arrivata nella Daily Top 100 in un grande numero di paesi, tra cui gli Stati Uniti, Canada, Norvegia e Danimarca. Nel complesso, Mary J. Blige ha raggiunto la Top 100 del Daily in 38 paesi, e la sua musica è stata inserita in molte importanti playlist editoriali su Apple Music, tra cui R&B Now, Hits Essentials anni ’90, Brown Sugar e altre ancora. Blige è anche un ospite frequente sul Zane Lowe Show e sul Ebro Show su Apple Music 1 dove condivide regolarmente nuova musica e si connette con i suoi fan in tutto il mondo

