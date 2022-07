“Ci rincontreremo in un giorno d’Aprile” di Susy Vizzo

Attraverso l’ipnosi regressiva Emma entrerà in questo ricordo, alla scoperta di cosa ha lasciato in sospeso nella sua vita precedente.

“Ho scritto questo libro – ha dichiarato l’autrice – per dare finalmente voce a una storia che mi porto dentro dal 2016. Per me non è stato semplice rendere pubblico ciò che ho sempre gelosamente custodito nel mio cuore, come un segreto troppo prezioso per essere condiviso con chiunque, una storia troppo fragile per essere maneggiata. Poi, quando ho capito che la scrittura era il più potente dei mezzi a mia disposizione, ho deciso di far conoscere ai miei lettori la storia dietro al personaggio di Emma White, rispondendo a tutte le domande a cui, nel corso degli anni, non ho saputo dare risposta, perché la confusione che aleggiava nei miei pensieri era tale da non riuscire a fornire una spiegazione concreta. Dopo la pubblicazione di questa storia, sono stati centinaia i messaggi che ho ricevuto da persone che hanno vissuto una situazione simile alla mia e mi ringraziavano per aver dato loro la forza di guardare nel loro passato e capire che non erano soli, che non erano strani, ma che c’era qualcuno esattamente come loro con un’anima troppo antica per poter appartenere a una vita sola.