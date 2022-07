La proposta cinematografica di Anteo nella città presso Casa Jannacci è stata partecipata e sentita, incontrando il gusto del pubblico affezionato a una programmazione d’autore (Ennio di Giuseppe Tornatore, Belfast di Kenneth Branagh e Nostalgia di Mario Martone le proiezioni più popolate).

Centinaia di spettatori – tra gli ospiti di Casa Jannacci e cittadini milanesi – hanno condiviso la magia del cinema in un luogo simbolo di inclusione ed accoglienza.

Dal 14 al 20 luglio il cinema itinerante prosegue il suo viaggio verso il Municipio 7 via Gavirate, davanti a Itis Ettore Conti e Liceo Vittorio Veneto.

Ogni sera alle 21.45 lo schermo di Anteo nella città si illuminerà con gli imperdibili titoli della stagione.

LA PROGRAMMAZIONE

Venerdì 15 luglio alle ore 21.45 HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott

IL FILM: Sul finire degli anni Settanta, Patrizia Reggiani, una outsider di umili origini, spo- sa Maurizio Gucci, rampollo della nota maison di moda italiana. La sua sfrenata ambizione innescherà una pericolosa spirale di tradimenti, decadenza, vendetta e persino morte.

Sabato 16 luglio alle ore 21.45 IL CAPO PERFETTO di Fernando León De Aranoa, candidato come miglior film internazionale agli Oscar 2022

IL FILM: In attesa della visita di una commissione che potrebbe dare alla sua azienda un premio per l’eccellenza, un imprenditore che produce bilance industriali cerca di risolvere i problemi dei suoi lavoratori.

Domenica 17 luglio alle ore 21.45 TRA DUE MONDI di Emmanuel Carrère

IL FILM: Marianne Winckler, una nota scrittrice, va a vivere nel nord della Francia per fare delle ricerche per il suo nuovo libro sul tema della precarietà. Senza rivelare la sua identità, viene assunta come addetta alle pulizie con un gruppo di altre donne. Nel nuovo ruolo, sperimenta instabilità economica e invisibilità sociale.

Lunedì 18 luglio alle ore 21.45 IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell

IL FILM: Nel 1961, Kempton un tassista di 60 anni, rubò un importante ritratto, chiedendo un inconsueto riscatto. Solo 50 anni dopo si è scoperto che Kempton aveva intessuto una rete di bugie.

Martedì 19 luglio alle ore 21.45 LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson, candidato a tre premi Oscar

IL FILM: Nella San Fernando Valley del 1973, Alana Kane e Gary Valentine crescono, si rin- corrono e si innamorano mentre cercano ognuno il proprio posto nel mondo.

Mercoledì 20 luglio alle ore 21.45 QUI RIDO IO di Mario Martone

IL FILM: Eduardo Scarpetta, autore e attore teatrale di successo, decide di mettere in scena una parodia di La figlia di Iorio di Gabriele D’Annunzio. Quando viene denunciato per plagio da D’Annunzio, la sua vita sembra andare in frantumi.

Biglietti disponibili su https://anteonellacitta.spaziocinema.18tickets.it

o presso le biglietterie in loco.

Intero: 5 euro

Ridotto: 4 euro

Altri articoli di Cinema su Dietro la Notizia