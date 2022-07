L’evento che promuove la cultura dell’ambiente e l’ecosostenibilità attraverso il linguaggio della musica

domenica 24 luglio dalle ore 18.00 nella splendida cornice di Real Casina di Caccia, a Ficuzza, Corleone (Pa)

I biglietti sono disponibili su:

https://www.greenvalleypopfest.it/

https://www.ticketsms.it/it/event/GreenvalleyPopFest

Al via la prima edizione del GREENVALLEY POP FEST, l’evento che promuove la cultura dell’ambiente e uno stile di vita sostenibile attraverso il linguaggio della musica. Il festival si terrà domenica 24 luglio dalle ore 18.00 nella splendida cornice di Real Casina di Caccia, a Ficuzza, frazione di Corleone (PA) e vedrà salire sul palco artisti del calibro di Boomdabash, Elettra Lamborghini e Rhove. Nella stessa serata si esibiranno anche Anna Pepe, Boro Boro, Riki, Blind, Mida, Astol, Vegas Jones, Nika Paris, Lowlow, Kamy Aksell, Bonita, Slvtr, Mike, Esteban Galo, Kal Fire, Agopil8, Brugnano, Giorgio Carini, Giorgio Ragusa, Leo Ambrogio, Domenico Barbici, Monachino. A presentare saranno Diletta Leotta e Daniele Battaglia.

L’acquisto di un biglietto contribuirà alla piantumazione di un nuovo albero nelle aree boschive colpite da incendi, in collaborazione con il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

GREENVALLEY POP FEST è un festival unico nel suo genere, che nasce dalla volontà di sensibilizzare il pubblico alla tutela e alla salvaguardia delle Riserve Naturali attraverso la musica, uno dei mezzi più potenti a disposizione per stimolare la curiosità, l’interesse e il rispetto nei confronti della natura che ci circonda, soprattutto nelle nuove generazioni, per incentivare uno stile di vita sostenibile. – dichiara Antonio Di Marca, dell’organizzazione del festival.

Due sono gli obiettivi di GREENVALLEY POP FEST: far crescere la consapevolezza sull’importanza di tutelare l’ambiente, in particolar modo le aree boschive, che rappresentano uno dei più importanti patrimoni da salvaguardare, e focalizzare l’attenzione sul futuro del nostro pianeta.

L’evento si impegna inoltre a promuovere la conoscenza delle aree naturalistiche della Sicilia attraverso importanti campagne di comunicazione volte alla diffusione di una cultura green. – aggiunge Cosimo Rizzuto, amministratore unico di Record Eventi, società organizzatrice del GREENVALLEY POP FEST.

Per questo motivo, il festival non poteva che tenersi nel cuore dell’oasi naturalistica più importante della Sicilia: la Real Casina di Caccia. Un elegante gioiello architettonico del 1700 incastonato nel verde del Bosco della Ficuzza, a 50 km da Palermo, nota per essere stata la dimora estiva di caccia del Re Ferdinando III. Una location perfetta per ospitare il GREENVALLEY POP FEST, una riserva naturale scrigno di inestimabili bellezze naturalistiche che ospita l’80% delle specie animali e vegetali dell’intera regione.

Radio 105 è radio ufficiale di GREENVALLEY POP FEST.

Info e biglietti:

https://www.greenvalleypopfest.it/

https://www.ticketsms.it/it/event/GreenvalleyPopFest

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

GREENVALLEY POP FEST

Sito: https://www.greenvalleypopfest.it/

Facebook: https://www.facebook.com/greenvalleypopfest

Instagram: https://www.instagram.com/greenvalleypopfest/

GREENVALLEY POP FEST

Real Casina di Caccia – 90034, Ficuzza, frazione di Corleone (PA)

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia