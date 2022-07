Al MusArt Festival Firenze la docu-serie di Sky Arte

Cinque serate, ognuna con quattro master originali di album come protagonisti e vengono coinvolti chi ci hanno collaborato. Su un professionale banco regia, si prende il master originale e lo si analizza brano per brano, traccia per traccia, separando i vari momenti in cui uno strumento è stato registrato. Vengono fuori delle cose impensabili e chicche che nemmeno i musicisti si ricordavano.

Conduttore radiofonico, docente e consulente discografico, Giancarlo Passarella ha presentato l’appuntamento inaugurale di Mercoledì 20 Luglio intitolato Lucio Dalla e altri angeli, occasione per addentrarci in due album iconici del cantautore bolognese (l’eponimo Lucio Dalla e Com’è profondo il mare), oltre a Nero a metà di Pino Daniele e Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano .. Stasera i dischi che verranno narrati sono Giorgio Gaber con Far finta di essere sani, Lucio Battisti con Il mio canto libero, Mina con Plurale ed Ivano Fossati con Lindbergh: questo finale special contiene anche Paolo Fresu e Manuel Agnelli che interpretano Canzone Popolare

MusArt Festival Firenze

