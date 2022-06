I titoli che compongono la cosiddetta trilogia popolare di Verdi costituiscono per il Teatro alla Scala appuntamenti del tutto particolari e ogni nuova produzione suscita interesse e attesa: tutte le rappresentazioni sono prossime al tutto esaurito. Per rimettere in scena Rigoletto – dal 20 giugno all’11 luglio – a 28 anni dal precedente allestimento il Teatro ha fatto incontrare un regista che è ormai figura di riferimento per la cultura teatrale e cinematografica e uno dei migliori giovani talenti italiani, ormai internazionalmente affermato.

Mario Martone, attivo nell’opera, nella prosa e nel cinema (il suo ultimo Nostalgia con Pierfrancesco Favino è stato in concorso a Cannes 2022) con Rigoletto giunge alla sua settima produzione scaligera incluso Andrea Chénier che ha inaugurato la Stagione 2017/2018 e che verrà ripreso nel 2023, mentre dal 15 ottobre 2022 andrà in scena il suo nuovo allestimento di Fedora, sempre con le scene di Margherita Palli. Sul podio il Maestro Michele Gamba, tra i nuovi direttori italiani più apprezzati all’estero, già assistente di Antonio Pappano e Daniel Barenboim e con un curriculum che include il Covent Garden, la Staatsoper di Berlino, la Staatskapelle di Dresda, l’Opera di Tel Aviv, la Fenice e il Maggio cui si aggiungerà tra pochi mesi il Metropolitan di New York.

Alla Scala Gamba ha debuttato nel 2016 con una sostituzione per I due Foscari ed è tornato per Le nozze di Figaro, L’elisir d’amore e la prima assoluta di Madina di Fabio Vacchi oltre che come pianista in un Liederabend con Markus Werba; e proprio con il baritono austriaco tornerà come pianista nel 2023 con la Winterreise. Gamba ha già diretto Rigoletto nel 2017 all’Opera di Roma per la regia di Leo Muscato e nel 2019 alla Deutsche Oper di Berlino.

Date:

Lunedì 20 giugno 2022 ore 20 ~ abbonam. Prime Opera

Giovedì 23 giugno 2022 ore 20 ~ turno A

Lunedì 27 giugno 2022 ore 20 ~ turno C

Giovedì 30 giugno 2022 ore 20 ~ turno B

Sabato 2 luglio 2022 ore 20 ~ fuori abbonamento

Martedì 5 luglio 2022 ore 20 ~ turno D

Venerdì 8 luglio 2022 ore 20 ~ fuori abbonamento

Lunedì 11 luglio 2022 ore 20 ~ turno G Opera Under30

Prezzi: da 250 a 15 euro più prevendita

Infotel 02 72 00 37 44

www.teatroallascala.org

