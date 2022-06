Dopo l’uscita del nuovo album “ROMANTIC ROBOT” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy), pensato e guidato da MIRCO MARIANI e registrato con un’orchestra invisibile dentro il leggendario Labotron a Bologna, per gli EXTRALISCIO è un’altra stagione di grandi live, in disparate formazioni, per tanti concerti uno diverso dall’altro, che testimoniano la loro grande esperienza.

Il 9 giugno al Teatro Carcano di Milano si esibiscono in anteprima assoluta con “Extraliscio CONTRO Tre Allegri Ragazzi Morti” in occasione de LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi che, da sempre territorio di dialogo tra le arti, diventa un ring in cui Elisabetta Sgarbi accende il match tra due culture musicali a confronto, pronte ad alternarsi sul palco, a mescolarsi, a dare il meglio di sé.

Accesso gratuito (inizio ore 21.00) su prenotazione al seguente link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/la-milanesiana-2022-dialogo-edouard-louis-fratelli-d-innocenzo-concerto-extraliscio-vs-tre-allegri-ragazzi-morti/182253.

Un incontro scontro tra due band che vengono da mondi diversi ma guardano nella stessa direzione: da una parte gli EXTRALISCIO, che uniscono la tradizione popolare alla sperimentazione musicale, prodotti e guidati da Betty Wrong Edizioni Musicali, dall’altra i TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, che portano avanti da decenni con l’etichetta La Tempesta la bandiera dell’autoproduzione della musica indipendente italiana.

Entrambi liberi di superare i confini, senza assoggettarsi alle mode del momento, ma pronti a contendersi lo scettro di unicità, o a dividerselo, per proseguire paralleli e tornare a ogni tanto a scontrarsi.

In apertura della serata dialogheranno il giovane scrittore e artista francese Édouard Louis, che si è affermato come una voce essenziale nella letteratura contemporanea che è direttamente immersa nella realtà (in uscita il 7 giugno per La nave di Teseo il libro conversazione con Ken Loach “Dialogo sull’arte e la politica”), e i fratelli registi Damiano e Fabio D’Innocenzo che, con il film “Favolacce”, hanno vinto l’Orso d’argento al festival di Berlino 2020 per la migliore sceneggiatura e cinque nastri d’argento, e hanno pubblicato per La nave di Teseo “Mia madre è un’arma” e “Trilogia: La Terra Dell’Abbastanza-Favolacce-America Latina”; coordina Candida Morvillo.

L’appuntamento al Teatro Carcano è in collaborazione con MM S.P.A. Durante la serata interverrà Luca Montani (Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali MM S.P.A.).

Sarà visibile anche in streaming su Corriere.it e sul canale Facebook de La Milanesiana.

Il tour degli Extraliscio continua con le seguenti date:

23 giugno con (in)visibile orchextra alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia

26 giugno con Orchestra Maderna all’Arena San Domenico di Forlì– in occasione del Festival “L’arte è vita”

3 luglio con (in)visibile orchextra al Parco della Resistenza di Novi di Modena – in occasione dell’Aia Folk Festival

7 luglio al Volvo Studio Milano per la serata “I numeri e l’universo” con Piergiorgio Odifreddi, Hervé Le Tellier, Aurelio Picca e concerto degli Extraliscio con (in)visibile orchextra – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

9 luglio al Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella di Firenze in anteprima assoluta “Extraliscio con Orchestra Maderna e Peter Pichler” – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

12 luglio in Piazza Nenni a Faenza, Tre Allegri Ragazzi Morti feat. Extraliscio – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

17 luglio con (in)visibile orchextra a Cento (Ferrara) – in occasione di Apriti Bosco Festival

22 luglio con (in)visibile orchextra all’Arena delle Grazie-Ennio Morricone di Vasto (CH) – in occasione di Arena Sotto le Stelle

15 agosto con (in)visibile orchextra al Castello Visconteo di Pavia

