“Sotto casa tua”, il nuovo singolo di FRADA feat. Tenth Sky

Dopo aver inaugurato il 2022 con il brano “Lacrime sul viso” il talento della Generazione Z

Frada venerdì 17 giugno torna in featuring con Tenth Sky e pubblica il nuovo singolo

“Sotto casa tua”

Il brano è già disponibile in preseve https://presave.umusic.com/sotto-casa-tua

Esce venerdì 17 giugno “sotto casa tua” (Capitol Records Italy/Universal Music), il nuovo singolo di FRADA in featuring con Tenth Sky, già disponibile in presave. Il brano prodotto da Kyv, aggiunge un ulteriore tassello al percorso artistico dell’artista campano, avvalorato tra i talenti più apprezzati della Generazione Z.

Il brano “sotto casa tua” racconta una storia d’amore complessa in cui FRADA e Tenth Sky riescono, attraverso la loro scrittura e l’alternarsi delle loro voci, ad evidenziare i conflitti e le incomprensioni che, quando presi con superficialità, lasciano segni indelebili nella vita di un adolescente.

All’interno della traccia, grazie al loro stile di scrittura, i due giovani artisti riescono ad evocare immagini suggestive in cui è chiara tutta la loro emozione e impulsività. In “sotto casa tua” FRADA e Tenth Sky alternano le loro voci in quello che sembra essere un botta e risposta fra i due, per poi fondersi sulla strofa “quando ti annoi con i tuoi genitori passi la notte ad urlare”, in cui esplode tutta la rabbia e la tristezza che deriva da quelle incomprensioni che molto spesso rovinano i rapporti.

Con “sotto casa tua” continua un percorso iniziato nel 2019 e culminato con “lacrime sul viso”, uscito il 29 aprile 2022. FRADA torna sulle scene con un brano Urban Pop che, avvalorato dalla collaborazione con Tenth Sky, svela una parte malinconica dell’artista che con la sua voce e il suo stile riesce a dare una forma a sentimenti comuni in cui tutti possono rispecchiarsi.

FRADA sarà inoltre fra gli artisti che si esibiranno a LOVE MI un concerto gratuito e a fini di beneficenza che si terrà in Piazza del Duomo a Milano il prossimo 28 giugno, a partire dalle ore 18:00.

FRADA

Instagram: https://www.instagram.com/frada.x/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1khPlpMPliiZeK53WWSWXY?si=ZGgeZDTtRoGjG9XoXQPr-Q

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia