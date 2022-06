“Gruppo In Sport: campionati PallaNuotoItalia”

Ottime prestazioni per le squadre del Gruppo In Sport impegnate nei campionati di PallaNuotoItalia 2021-22, circuito di pallanuoto organizzato sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas.

Una stagione sportiva che ha visto il Gruppo In Sport protagonista con 15 squadre iscritte a PallaNuotoItalia e oltre 250 atleti tesserati per In Sport srl SSD, presso gli impianti di Biella, Cassano d’Adda e Cesano Maderno (ai quali si aggiungerà Concorezzo dalla stagione sportiva 2022-23) e tesserati per Sport Active srl SSD, presso l’impianto di Cormano.

Il bilancio finale è di 4 squadre arrivate a giocarsi le finali di categoria, 1 Campionato conquistato, 2 atleti che si sono aggiudicati il premio di capocannoniere della propria categoria e la Coppa Disciplina per la squadra “Sport Active Cormano”, essendosi distinta come “la miglior squadra ad aver dimostrato maggior fair play, onorato al meglio il regolamento dentro e fuori dall’acqua, e rispettato i tempi e le modalità di iscrizione”.

Missione compiuta per la “In Sport Cesano Black” che – guidata dal tecnico Paolo Romanò – si è aggiudicata la vittoria del campionato Under 19 di Serie B nella finalissima disputata al Centro “Quadri” di Treviglio.

I ragazzi di In Sport hanno battuto in finale 7-4 la squadra di Varedo PN con 3 gol di Mecante, 2 di Sassone e 1 gol a testa per Merlini e Saragnese. Per la Cesano Black anche l’orgoglio del primato nella classifica cannonieri del campionato per Lorenzo Sassone con 11 reti.

Grande campionato anche per le tre squadre “Sport Active Cormano” che hanno raggiunto le finali di U15, U17 e U19 di Serie A sotto la guida del tecnico Roberto Munerati.

Gli under 15 hanno ceduto in finale 6-2 contro SG ARESE (gol di Balbi e D’Urso), gli Under 17 sono stati sconfitti 7-6 (3 Castiglione, 2 Gavioli, 1 Colombo) contro Piacenza mentre gli Under 19 hanno ceduto solo ai rigori 10-9 contro Locatelli Genova (2 Costagliola, 1 La Torre, 1 Castiglione, 1 Bassani). Per “Sport Active Cormano” anche una grande soddisfazione per la vittoria nella classifica cannonieri degli Under 13 Serie B con le 13 reti di Giulio Cristiano.

Il plauso delle Società va a tutti i tecnici del settore pallanuoto ed ai direttori dei centri sportivi per l’impegno profuso nel corso di questa annata, con l’auspicio che la prossima stagione riservi altrettante soddisfazioni.

www.insportsrl.it

Altri articoli di Sport Vari su Dietro La Notizia