Nella festosa cornice dei Giardini delle Terme di Traiano a Roma, si è tenuta ieri sera, 2 giugno, l’inaugurazione della Pride Croisette 2022.

Madrina d’eccezione per il taglio del nastro Maria Grazia Cucinotta, amica e sostenitrice da anni della Comunità Lgbt+

“Sono strafelice di essere qui questa sera – afferma l’attrice – perché si ritorna alla vita, si ritorna a lottare per l’uguaglianza di tutte le vite senza fare differenza, le vite sono tutte uguali. Bisogna far capire alle persone che l’amore sceglie l’amore e bisogna aiutare le persone che si amano e lottare contro il male e non contro il bene”.

“Stasera abbiamo inaugurato la Pride Croisette – dice Mario Colamarino, Presidente del Circolo Culturale Mario Mieli e Portavoce del Roma Pride. “Dieci giorni di eventi, musica, dibattiti, arte. Tutti i colori della nostra comunità saranno rappresentati in questa settimana colorata che ci porterà a sabato 11 giugno dove torneremo a fare rumore dopo due

anni di silenzio, due anni difficili.

Saremo in piazza con i nostri corpi, le nostre voci, la politica, l’impegno che ci ha sempre contraddistinto in questi anni di liberazione”.

Il programma della Pride Croisette prevede incontri e dibattiti, serate in musica e cinematografiche a cura della direzione artistica del Pride.

GIOVEDÌ 2 GIUGNO ORE 18

ORE 18:30 Libro Frenesia

ORE 20:00 Silvana della Magliana presenta SaluK, presentazione della manifestazione e del programma generale

ORE 21:00 Taglio del nastro. Madrina Maria Grazia Cucinotta. Partecipano i rappresentanti dei Municipi coinvolti della Pride Croisette. Saluto di rito.

ORE 21:30 ARTE di e con Lina Galore con la partecipazione straordinaria di Pierluca MariK (Piuttostoche). Stand-Up comedy, performance di un certo spessore, riflessioni catartiche, giochi col pubblico, celie varie ed eventuali.

ORE 22.30 R.A.M.

VENERDÌ 3 GIUGNO ORE 18:00

18:30 Spazi e la città : anziani LGBT

19:30 Aperitivo Cromatica

20:00 I centri antidiscriminazione

21:30 Amiche di Fabio Canino il serale

22:00 MUCCA in THE PARK

SABATO 4 GIUGNO ORE 18:00

ORE 20:30 UN BACIO SENZA NOME

ORE 21:00 Galà Cromatica Festival

ORE 22:00 I KISS A GIRL, I LIKE IT! Hosted by Cristina Prenestina

ORE 22:30 LATTEFRESCO

DOMENICA 5 GIUGNO ORE 18:00

ORE 18:30 Disability Neurodivergenze nel mondo lgbtqia+

ORE 18:30 Libro: “C’era una volta Non è la Rai”

ORE 19:00 L’importanza della prevenzione

ORE 20:00 GAY PIÙ BELLO D’ITALIA

ORE 22:00 MASCHIO! Il party della grande comunità BEAR romana

LUNEDÌ 6 GIUGNO ORE 18:00

ORE 18:30 Attivismo Digitale

ORE 19:00 Media e LGBT+: Gaynet e Mario Mieli

ORE 20:00 L sfide del movimento LGBTQIA+

ORE 22:00 Le Canzoni di Pasolini

MARTEDÌ 7 GIUGNO ORE 18:00

ORE 18:30 Mostra ULTRAQUEER

ORE 20:00 Roma Città Inclusiva

ORE 21.30 WAACKENGAGED E VOGUENGAGED

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 ORE 18:00

ORE 18:30 1972: Tra Sanremo e Mariasilvia Spolato

ORE 19:30 DRAG RACE Al pit stop con tacchi e rossetto

ORE 20:00 GLAMORIZE

ORE 21:00 ELDORADO SHOW

GIOVEDÌ 9 GIUGNO ORE 18:00

ORE 18:30 Dibattito CGIL

ORE 19:30 Salotto erotico: talk sulla sessualità

ORE 20:00 Cineforum: corpi liberi

ORE 21:00 Premiazioni e contest Roma Pride

ORE 21:30 TEKEMAYA’S BAND

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 ORE 18:00

ORE 18:30 EUROPRIDE – Diritti Civili nel mondo

ORE 19:30 Sport e omofobia

ORE 21:00 Omaggio al C.C.O. “Mario Mieli” e al TEATRO

ORE 22:00 Rainbow QUEEN & MUCCA PRIDE

Sta riscuotendo grande successo la campagna dell’agenzia CondividiLove che ha creato, realizzato e donato la campagna del Pride di quest’anno. Ancora una volta, come in altre occasioni, hanno dimostrato sensibilità e intelligenza nell’affrontare i temi cari alla comunità LGBT+.

Roma Pride

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia