Continuano i festeggiamenti per il 10° anniversario di Pingu’s English Italia. Una storia iniziata due lustri fa con l’apertura della prima sede a Bologna e che ha visto il progetto crescere, anno dopo anno, grazie alla fiducia dei genitori dei giovanissimi studenti, all’impegno dei teachers soprattutto grazie ai sorrisi di migliaia di bambini che hanno frequentato e frequentano la scuola.

Per l’occasione Pingu’s English ha organizzato una serie di iniziative, attività e sorprese (sia offline che online).



Tra questi il Pingu’s Road Show, che ci porterà in giro per grandi parchi di Milano dove si terranno eventi molto speciali. Le insegnanti sono pronte per giochi, lavoretti creativi e tante attività in inglese per passare una giornata divertente insieme.

La prossima tappa:

Giovedì 9 Giugno Parco City Life

16:00-18:00

@pingusenglish_miwashington

Per maggiori informazioni e per prenotare, bisogna contattare la sede Pingu’s English di riferimento.

