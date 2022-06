Sabato 11 giugno 2022 ore 20.00

Domenica 12 giugno 2022 ore 20.00

Auditorium di Milano, Largo Mahler

Coro degli Stonati di Milano

Pianoforte Pietro Cavedon e Vittorio Rabagliati

Direttore Maria Teresa Tramontin

“Stonati non si nasce, lo si diventa.” Su questo paradigma si basa il Corso di Canto per “Stonati”, iniziativa Educational dell’Orchestra Sinfonica di Milano, nata nell’ottobre 2010 grazie alle competenze musicali, direttoriali e musicoterapeutiche del Maestro di Coro Maria Teresa Tramontin, mezzo-soprano del Coro Sinfonico e Direttore delle formazioni corali giovanili.

Dopo tre anni di silenzio, una lunga pausa causata dalla pandemia, il corso ha ripreso le sue lezioni e torna finalmente sul palco dell’Auditorium di Milano sabato 11 e domenica 12 giugno alle ore 20.

Il Coro degli Stonati di Milano è una formazione che consente a tutti la possibilità di acquisire una completa consapevolezza rispetto alle proprie facoltà vocali, imparando e divertendosi. Un assunto di base: stonati si diventa non prestando sufficiente attenzione a quale sia il suono da produrre.

Come si legge in un appassionante diario del Corso di Canto per “Stonati” a firma del giornalista Tommaso Pellizzari, “lo stonato aspirante cantante assomiglia all’aspirante poeta convinto che i versi migliori siano quelli scritti di getto guardando un bel tramonto.” In effetti, le persone realmente stonate non esistono (o meglio, sono solo il 5% della popolazione mondiale, ndr).

A esistere sono persone che credono di esserlo, e che con la giusta educazione all’uso della voce possono cimentarsi in un qualcosa di formativo, soddisfacente a livello artistico e stimolante a livello intersoggettivo: cantare in coro. Un’arte, quella del canto, che, come tutte le altre, si lascia conquistare solo con l’esercizio continuo.

Continua Pellizzari: “Da un certo punto in poi mi è successa una cosa che è molto difficile spiegare a parole ma che potrei riassumere così: io sapevo esattamente dove si trova il luogo (fisico ma al tempo stesso immaginario) dove andare a prendere ogni nota giusta. Mentre, fino a sei mesi fa, vagavo bendato in un labirinto.”

Questo processo appena descritto ha potuto manifestarsi proprio perché tale esercizio è avvenuto in coro, un organismo con delle leggi particolari all’interno del quale, secondo la M. Maria Teresa Tramontin “C’è sempre almeno uno che canta la nota giusta”, dunque qualcuno da seguire, che fungerà da punto di riferimento, e, man mano che gli altri coristi si allineeranno a lui, le stonature saranno sempre più evidenti (e dunque identificabili e correggibili). Insomma, in coro si cresce insieme, s’impara a sostenersi reciprocamente e si diventa intonati (anche e soprattutto) grazie agli altri. Quale miglior esemplificazione di una società auspicabile?

Le lezioni, tenute da Maria Teresa Tramontin, riguardano la postura, la respirazione, l’emissione del fiato e del suono, l’utilizzo delle vocali e delle consonanti, il controllo del diaframma con vocalizzi e semplici canti polifonici di piacevole esecuzione, e molto altro.

Dopo il successo della prima edizione del corso, con soli 50 partecipanti, inizia un passaparola che ha portato negli anni ad un incremento verticale degli “aspiranti stonati”, che sabato 11 e domenica 12 giugno si cimenteranno in un programma tanto variegato quanto complesso, che spazia da brani della tradizione lirica (Mozart, Verdi, Rossini, Donizetti) fino a musiche dai Musical Il Mago di Oz e Sister Act, passando per gli Spirituals della tradizione Gospel, accompagnati al pianoforte da Pietro Cavedon e Vittorio Rabagliati.

Insomma, un meraviglioso ritorno di una delle più interessanti realtà amatoriali a livello corale, che insieme esprimono la incontenibile gioia di essere di nuovo sul palco dell’Auditorium, quasi urlando in coro ciò che disse il compositore brasiliano Tom Jobim: “Anche nel petto di uno stonato batte forte un cuore.”

Biglietti. Prezzo unico: 10 euro. Orari biglietteria: Martedì – Domenica, 10 – 19; Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org

Orchestra Sinfonica di Milano

