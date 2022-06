Parte il 30 giugno il tour degli Almamegretta per presentare “Senghe” il nuovo album

CALENDARIO CONCERTI

30 Giugno Napoli – Arena Flegrea

13 Luglio Roma – Villa Ada

03 Agosto Monte San Giacomo (SA) – Rigenerazione Street festival – NUOVA DATA

10 agosto Sorrento – Festival dello Spettacolo Città di Sorrento 2022 – NUOVA DATA

11 Agosto Pineto (TE) – Pinetine Moderne Festival

12 Agosto Crispiano (TA) – Masseria Quis ut Deus – NUOVA DATA

13 Agosto S. Sofia d’Epiro (CS) – Emigration Song Festival

26 Agosto Udine – Bless Sound Festival

04 settembre Paestum (SA) – Dum Dum Republic – NUOVA DATA

10 Settembre Santa Lucia (NU) – Festival del Mare – NUOVA DATA

Il calendario, in continuo aggiornamento, vedrà la band impegnata a presentare i brani del nuovo album di inediti “Senghe”, oltre ai brani più significativi del proprio repertorio.

Uscito lo scorso 10 giugno per The Saifam Group, “Senghe” è stato presentato con una doppia pagina di intervista in anteprima nazionale su Il Venerdì de La Repubblica e con diverse interviste e minilive in trasmissioni radiofoniche e televisive di qualità quali Propaganda Live su La7, Luce Social Club su Sky Arte, Rai Radio2 Social Club in onda su Rai2 e Rai Radio2, Rai Radio1 Music Club. Inoltre, il telegiornale Sky Tg24 ha realizzato un’ampia intervista e servizio sugli Almamegretta per l’uscita di “Figlio”, primo singolo estratto dal disco.

L’album fin dalla sua uscita ha ottenuto ottimi riscontri dalla stampa che ne ha parlato sulle pagine di quotidiani e magazine come Il Messaggero, Il Mattino, Il Manifesto, Il Sole 24 Ore, Tv Sorrisi e Canzoni, Blow Up, Rumore, Buscadero, Sentireascoltare, Ondarock, All Music Italia, Tuttorock e molti altri.

Anticipato dall’uscita del singolo e video “Figlio”, “Senghe” vede la produzione artistica di Paolo Baldini, uno dei professionisti più richiesti del dub / reggae europeo, che ha curato l’intero lavoro, oltre ad essere ufficialmente entrato nella band come bassista.

Link al videoclip del brano “Figlio”: https://www.youtube.com/watch?v=Yz_DUSOu_Js

