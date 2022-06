Giorgio Panariello: “La favola mia” riparte

Il nuovo spettacolo è pronto per ripartire e girare l’Italia durante l’estate dopo il successo in teatro degli scorsi mesi

Agli spettacoli già previsti in teatro in autunno si aggiungono 4 APPUNTAMENTI A FIRENZE

Il nuovo spettacolo di GIORGIO PANARIELLO, “LA FAVOLA MIA”, è finalmente pronto a ripartire e girare l’Italia durante l’estate dopo il successo delle date teatrali che hanno visto l’attore toscano impegnato nei primi mesi dell’anno.

Oltre alle date estive il calendario prevede anche degli spettacoli autunnali in teatro e, a quelli già annunciati di Roma e Milano, ora SI AGGIUNGONO 4 APPUNTAMENTI AL TEATRO VERDI DI FIRENZE IL 26, IL 28, IL 29 E IL 30 OTTOBRE.

Questo il calendario degli appuntamenti (prodotti e organizzati da Friends and Partners):

7 luglio 2022 VERCELLI Metti Una Sera A Vercelli Festival (Piazza Antico Ospedale)

11 luglio 2022 GROTTAGLIE (TA) Cave Di Fantiano

12 luglio 2022 VICO DEL GARGANO (FG) 25° ediz. Estate Teatrale Vichese (Anfiteatro Comunale)

13 luglio 2022 CAPURSO (BA) La Puglia che Ride (Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo )

23 luglio 2022 AREZZO Estate in Fortezza (Fortezza Medicea)

27 luglio 2022 GENOVA Porto Antico

7 agosto 2022 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) Le Castelle Music Fest

12 agosto 2022 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) Montealfonso Sotto Le Stelle (Fortezza Montalfonso)

13 agosto 2022 MARINA DI PIOMBINO (LI) 20 Eventi (Piazzale Alaggio Porticciolo)

14 agosto 2022 MARINA DI PIETRASANTA (LU) La Versiliana Festival (La Versiliana)

27 agosto 2022 MONTORIO AL VOMANO (TE) Gran Sasso Live (Piazza Orsini)

3 settembre 2022 PERUGIA Giardini Del Frontone

6 settembre 2022 FORMIGINE (MO) Piazza del Castello

26 ottobre 2022 FIRENZE Teatro Verdi NUOVA DATA

28 ottobre 2022 FIRENZE Teatro Verdi NUOVA DATA

29 ottobre 2022 FIRENZE Teatro Verdi NUOVA DATA

30 ottobre 2022 FIRENZE Teatro Verdi (spettacolo h 16.45) NUOVA DATA

15 novembre 2022 ROMA Teatro Brancaccio

01 dicembre 2022 MILANO Teatro Lirico

Radio Subasio è partner de “LA FAVOLA MIA”.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

