Padel – “World Padel Tour”: Vienna Padel Open

Su Sky grande appuntamento con il padel, per seguire il torneo maschile e femminile Vienna Padel Open, settima tappa del “World Padel Tour 2022”, in corso di svolgimento nella capitale austriaca.

In diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, le giornate conclusive dell’evento viennese, da domani, venerdì 10, a domenica 12 giugno, dai quarti di finale alle finali di domenica.

In campo diversi tra i migliori interpreti di questa spettacolare disciplina sportiva, con il primo appuntamento fissato per domani, a partire dalle ore 10, con i match validi per i quarti di finale maschili e femminili.

Sabato le semifinali maschili e femminili, alle 12 e alle 15.40, e in chiusura, domenica, le due finali che assegneranno il titolo di questa edizione, alle 11 quella femminile, alle 13 quella maschile.

Alla telecronaca si alterneranno Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo e Stefano De Grandis, al commento Mauricio Lopez Algarra, Gustavo Spector, Emiliano Siciliani e Nicolò Cotto.

Le finali di domenica con la coppia Lupi-Cotto.

PADEL – “World Padel Tour 2022”:

in diretta: VIENNA PADEL OPEN

Venerdì 10 giugno

ore 10 Quarti di finale maschili e femminili Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 13.30 Quarti di finale maschili e femminili Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sabato 11 giugno

ore 12 Semifinali maschili e femminili Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 15.40 Semifinali maschili e femminili Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Domenica 12 giugno

ore 11 Finale femminile Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ore 13 Finale maschile Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Sky Sport

