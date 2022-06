Maturità 2022: “La notte prima degli esami”

Le parole dei maturandi, le parole della maturità.

Martedì 21 giugno, dalle 21 alle 24. Su Radio 24

Con Federico Taddia e la professoressa delle parole Mariangela De Luca

Interviene:

il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, Giorgio Parisi, fisico e premio Nobel; Michela Giraud, comica; Pupi Avati, regista; Jonathan Bazzi, scrittore; Lodo Guenzi, attore e cantante; Erri De Luca, scrittore; Francesca Michielin, cantante; Max Angioni, comico; Arbasophia, filosofo e youtuber; Guido Catalano, scrittore e poeta; Ditonellapiaga, cantante; Miss Keta, cantante; Daniele Grassucci, skuola.net

Per i giovani maturandi, per i genitori, per i professori, per chi vuole raccontare la propria maturità e partecipare in diretta:

numero verde 800.24.00.24 – WhatsApp 3492386666 e su www.radio24.it

Ansia, ripassone, trepidazione. Tracce, toto-esami, caffè e panico. E – ancora – emozioni, festa, saluto, compagni di banco e traguardo… Torna l’esame di Stato, tornano gli scritti e torna su Radio 24 “La notte prima degli esami”, la sera del 21 giugno alle 21 su Radio 24, per accompagnare gli oltre 500 mila maturandi alla prima prova del temuto e atteso esame di Stato che anche quest’anno sarà diverso da quelli precedenti: tre le prove, due scritte e una orale. Quali saranno i criteri di valutazione? Cosa si aspettano i ragazzi? Quali le dritte per affrontare il colloquio?

Un grande in bocca al lupo dal Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ai maturandi, la voce degli studenti, i consigli degli esperti, le testimonianze e i ricordi di attori, cantanti, scrittori, personaggi della cultura e dello spettacolo.

Una notte di parole, per non rimanere senza parole.

“In questi anni ragazze e ragazzi hanno dovuto superare già tanti esami inattesi, e la loro maturità è stata messa alla prova anche lontano dai banchi. Ma il ritorno alla normalità passa da questi riti, da questi appuntamenti che segnano un percorso. Dell’esame di quest’anno vorrei raccontare proprio lo spirito aggregante, sperando che la maturità non sia solo un esercizio di valutazioni, ma diventi una possibilità offerta a questa generazione per farsi sentire, per raccontarsi, per soffermarsi su questo tempo.” – lo dice il conduttore della serata, Federico Taddia.

“La maturità rappresenta un momento magico, fatto di sospensione, attesa e timori. E il momento della riflessione e dello slancio: è un vibrante trampolino su scenari aperti. Forse è per questa ragione che si è arrivati a utilizzare questa parola come una personificazione: ‘la maturità’ è un’ultima maestra, quella che non dimenticheremo.” Parola della professoressa Mariangela De Luca

E …. dita incrociate!

