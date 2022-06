Lombardia, nasce il premio per i migliori psicologi online

La Lombardia ha registrato un aumento delle richieste di supporto psicologico, con questioni legate alla terapia di coppia (28,87%) e all’ansia (24,47%) che insieme totalizzano più del 53% delle recensioni online nella regione. Seguono la depressione (19,98%), lo stress/burnout (14,29%) e l’adolescenza (12,40%).

Il mondo della salute mentale sta cambiando. Il mondo digitale, che continua a crescere e a evolversi, sta influenzando il modo in cui vediamo e interagiamo con la nostra salute mentale e anche il modo in cui riceviamo le cure. Se da un lato questo presenta molte opportunità per i terapeuti, dall’altro ci sono anche alcuni rischi legati al perseguimento di nuovi metodi di erogazione della terapia.

Serenis annuncia il progetto Polaris: è arrivato il momento della terapia digitale

Un’organizzazione che è in prima linea in questo cambiamento è Serenis (www.serenis.it), un’azienda italiana che fornisce servizi di terapia online a persone che vivono in Lombardia e in tutta Italia. Serenis ha lavorato per portare maggiore trasparenza nel campo della terapia online creando il Progetto Polaris: un’iniziativa unica nel suo genere che premierà i terapeuti per la loro presenza digitale.

La digitalizzazione della psicoterapia e del benessere mentale è ancora agli inizi. Tuttavia, la startup Serenis ha annunciato la prima edizione del Progetto Polaris : per premiare i migliori psicologi online vengono utilizzati quattro criteri. Innanzitutto, viene svolta un’analisi di oltre 70.000 recensioni online; poi viene cercata corrispondenza con il curriculum professionale del terapeuta e le referenze qualitative; infine, il premio viene convalidato da parte di un comitato scientifico composto da psicologi di riconosciuta autorevolezza.

“Quello della qualità della terapia online è un tema importante: su internet si trova davvero di tutto. La One Mind PsyberGuide, un’associazione americana senza scopo di lucro che si occupa di digital health, ha censito** più di 10.000 app nell’ambito del benessere mentale, quasi sempre sviluppate senza nessun supporto scientifico. Ma non è tutto: online bisogna stare attenti agli abusi professionali, con psicologi o psicoterapeuti che operano senza averne i requisiti – spiega Daniele Francescon, cofounder di serenis.it”

