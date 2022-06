Teatro Carcano Milano partecipa con un prestigioso appuntamento a Milano è Viva 2022, il calendario di eventi organizzato dal Comune di Milano al Castello Sforzesco con protagonisti musica, teatro e danza.

Martedì 19 luglio Teatro Carcano Milano partecipa a Milano è Viva 2022, il calendario di eventi organizzato dal Comune di Milano al Castello Sforzesco, con un evento speciale: la riproposta, a distanza di oltre 25 anni (era il 1996), dello spettacolo con Lella Costa Stanca di guerra, scritto insieme a Alessandro Baricco, Sergio Ferrentino, Massimo Cirri, Piergiorgio Paterlini e Bruno Agostani, con la regia di Gabriele Vacis. Una delle sole tre tappe programmate per l’urgenza di ritornare in argomento.

“Che faccia si deve fare quando si prova ad affrontare un argomento così grande e terribile come la guerra? Che poi non si sa neanche bene dove, come, quando, perché sia cominciata. Forse all’inizio è stata anche una faccenda relativamente semplice, una roba tipo: “Tu hai la caverna più calda, la donna più pelosa, la ruota più rotonda. Io ho la clava più grossa: te la spacco sulla testa, così mi prendo quello che mi piace”. Rozzo, ma mica poi tanto. Sembra sempre che ci sia qualcosa per cui è indispensabile farla, la guerra, che sia la libertà, la giustizia, l’onore, le proprie idee.

Ma cosa c’è dentro la guerra, che la rende così terribile, invincibile e insieme imprescindibile?

Qua e là nel mondo qualcuno ha cominciato a rendersi conto che non si poteva andare avanti così, perché gli orrori della guerra diventavano sempre più orrori, non se ne veniva a capo e bisognava smettere; e allora è cominciata la denuncia contro la guerra fatta più che altro di dati, di cifre, di elenchi: gli elenchi delle vittime, dei deportati, degli internati, dei torturati, delle nefandezze della guerra, elenchi che andavano continuamente aggiornati con notizie di prima mano. Interviste sui campi di battaglia, diari dei soldati in trincea, fotografie della guerra, telecamere sulla guerra, cineprese sulla guerra, la fiction sulla guerra… Però niente di tutto questo è servito a farla finire la guerra”.

PREZZI Biglietto unico € 18,00

ACQUISTO SU www.teatrocarcano.com

Per altre notizie relative al tema Teatri Dietro la Notizia