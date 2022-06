Lazza

Tensione emotiva, metaracconto e atmosfere clubbing nel video di Panico fuori ora su YT

Coprotagonista Beatrice Vendramin

Su un tetto al primo appuntamento solo per gridare si presta benissimo per l’incipit narrativo del video concepito dal regista Giulio Rosati per Lazza e la sua Panico, fuori ora su YouTube.

Coprotagonista del video la giovane attrice e modella Beatrice Vendramin, icona della GenZ che cattura l’attenzione sin dai primi istanti insieme all’artista.

La terrazza di un palazzone metropolitano diventa il perfetto set per assistere al metaracconto della burrascosa storia della coppia, condensata in immagini simboliche -il violento spintone della ragazza nel corso del litigio, i bruschi cambi di inquadratura, lo zoom sui vetri in frantumi.

L’interruzione della musica al chiudersi della porta alle spalle di Lazza crea uno squarcio nel racconto, catapultando lo spettatore nell’atmosfera del clubbing, dove i due protagonisti si perdono e si ritrovano spaesati in mezzo a una folla asfissiante, così come ci si può ritrovare smarriti nel labirinto della nostra mente, tra dubbi e pensieri che martellano continuamente la nostra testa.

Qui tutto ci riporta ad uno stato di tensione emotiva, un crescendo misto di esaltazione e claustrofobia: i giochi di prospettiva, il colore rosso predominante nelle sequenze, l’insistente effetto di luci e laser, il continuo fuggire dei due protagonisti e il loro ritrovarsi chiusi in una stanza senza via d’uscita restituiscono tutta la forza del loro senso di profonda inquietudine.

Panico – già ascoltatissima in radio e fresca di certificazione Disco d’Oro, florilegio di dettagli sonori e costruita sulla trascinante base prodotta dal duo di hitmaker Takagi & Ketra, in cui Lazza riesce ad incastrare soluzioni vocali mai scontate – è solo una delle hit che il rapper milanese porterà sui palchi dei club e dei festival estivi più importanti d’Italia con il SIRIO TOUR prodotto da Next Show, in partenza l’11 giugno da Senigallia per poi toccare Milano, Roma, Rimini, Azzano Decimo (PN), Cagliari, Gallipoli, Patti (ME), Caserta, Romano D’Ezzelino (VI), Ortona (CH) e Firenze.

Video Panico

