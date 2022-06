Gli Stati Generali del Rock 2022 sono l’osservatorio privilegiato sulla musica emergente della nostra regione. Obiettivo: individuare le proposte artistiche piemontesi più interessanti e cercare di promuo- verle nelle vetrine più importanti in Italia. E’ un banco di prova per i giovani musicisti e musiciste già at- tivo da parecchi anni, collegato alle selezioni di Arezzo Wave, festival che da più di quindici anni pro- pone i gruppi rock italiani e non solo.

I migliori gruppi emersi dalle selezioni avranno la possibilità di esibirsi, oltre che al festival Arezzo Wave, anche nelle principali manifestazioni musicali della nostra regione.

OSPITI SPECIALI DELLA SERATA

LE ENDRIGO

Dopo tre dischi (l’ultimo omonimo per Garrincha Dischi) e centinaia di concerti in tutta Italia Le Endrigo hanno affrontato l’avventura televisiva di X Factor arrivando quasi in fondo e pre- sentando due inediti, “Panico” e “Cose più grandi di te”, che hanno superato i 600.000 stream andando anche in rotazione sulle principali radio nazionali e tv.

Ora sono pronti a tornare nel loro ambiente naturale, i palchi, e far vedere al nuovo pubblico (e ricordare a quello di sempre) com’è un loro live: sudato, rumoroso, ogni volta come se fosse l’ultimo.

MUSICA E BAND

Fran e i Pensieri Molesti è una band nata nel 2016 a Torino, grazie all’incontro di Francesca Mercurio (voce, chitarra e autrice) con Lorenzo Giannetti (organetto diatonico, sintetizzatori), ai quali si uniscono dopo poco tempo Jacopo Di Nardo (percussioni, batteria e pad), Roberto Testa (basso elettrico, con- trabbasso e tastiere) ed Enrico Magno (chitarra elettrica). Nel 2016 esce il loro primo album “Col senno di poi”, che si compone di dieci brani caratterizzati da sonorità che trovano le loro radici nel folk e nel cantautorato. Il disco contiene il brano “Libano”, il cui videoclip si aggiudica il patrocinio di Amnesty In – ternational (https://youtu.be/e1s816oCa-M). Nel 2019 pubblicano il loro secondo album, “Anomalia” (prodotto da Marco Libanore e distribuito da ArtistFirst), anticipato dai singoli “Mania” e “Verderame”, una sperimentazione indie-elettronica. Nel 2022 pubblicano il brano “Come La Vita” (prodotto da Elio Biffi e Giorgio Pesenti, distribuito da ADA Music) che rappresenta il passaggio a un sound più pop, poi seguito dal singolo “Petrolio” (prodotto da Gianmarco Grande). Tra le partecipazioni ai Festival si ricor- dano: Alcart Festival di Alcamo (TP), Flowers Festival di Collegno (TO), Revolution Camp di Montalto Marina (VT) e il Meeting del Mare di Marina di Camerota (SA), in apertura ad artisti come La Rappre- sentante di Lista, Franco 126, Eugenio in Via di Gioia, Bloody Beetroots, Alborosie, Dutch Nazari. All’attività musicale la band affianca da sempre l’impegno nel sociale sostenendo la comunità LGBT e partecipando a vari Pride in giro per l’Italia (Bergamo, Novara, Torino, Padova), portando sul palco i co- lori e i messaggi di amore, uguaglianza e rispetto. Attualmente il gruppo sta lavorando al suo terzo disco.

I Lonely Blue nascono a Torino alla fine del 2019 dopo che i componenti Dave (voce e basso), Yuri (chitarra) e Albe (batteria) condividono il palco del magazzino di Gilgamesh di Torino durante una Jam session. Il loro sound di ispira ai grandi gruppi rock degli anni settanta, con potenti riff e ritornelli di for- te stampo blues. Con tantissima voglia di entusiasmare il pubblico, si propongono di rilanciare il vec- chio spirito del rock alla scena musicale. Ospiti, nel maggio 2022, dell’ Eurovillage Valentino in occasio- ne di Eurovision Song Contest 2022.

Kamahatma nasce nelle pause caffè di una azienda chimica, cresce grazie alla monotonia ed esplode in tutti i momenti liberi in cui a disposizione c’è una chitarra. Kamahatma è musica da cameretta. Una 12 corde che bisbiglia o un microfono con un costante fruscio di sottofondo, nella profonda provincia dove la nebbia e le risaie rendono le giornate tutte uguali. Una chiacchierata di notte, in un parcheggio, mentre le ciminiere sbuffano. Kamahatma è l’unico modo per lasciarsi tutto questo alle spalle, o forse per rimanere ancorati a questi posti per sempre.

Tamango. In bilico tra cantautorato, soul ed elettronica, i Tamango sono uno spericolato esperimento musicale nato nel 2018 a Torino. Il gruppo è composto da Alberto, Federico e Marcello, ex compagni di scuola che scrivono e producono da indipendenti le proprie canzoni. Dopo alcuni singoli di esordio è stato pubblicato l’EP COME FOSSERO CAREZZE (2021), a cui segue il singolo Baby Moon (2022). Dietro al nome Tamango si cela una rete di artisti ampia, formata da musicisti, fotografi, designer con cui il trio originale collabora: Tamango è ora sinonimo di un immaginario ben definito, una realtà dall’estetica vintage in cui tuffarsi a capofitto.

Stati Generali del Rock/Arezzo Wave Music Contest Piemonte 2022

