Infiammazione e Trombosi: che cosa sapere

Sintomi e cure di questa relazione pericolosa nel numero 91 di Salto online www.trombosi.org . alt onlus, nel nuovo numero della rivista, invita a conoscere fattori di rischio, sintomi e cure delle malattie cardiovascolari.

È online su www.trombosi.org il numero 91 di “SALTO”, il periodico con cui ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus informa sulle malattie cardiovascolari e su come riconoscerle per poterle prevenire. Le Trombosi colpiscono il doppio dei tumori, ma possono essere evitate almeno in un caso su tre.

L’ultimo numero dal titolo “Infiammazione e Trombosi” spiega, in particolare, la reazione infiammatoria che si accende in risposta all’aggressione da parte di un microbo, di un tumore, di una terapia, di un trauma, del processo di invecchiamento o di usura delle cellule. In tutti questi casi le cellule reagiscono chiamando a raccolta i leucociti, che a loro volta chiedono supporto ai globuli bianchi che tentano di spegnere “l’incendio”.

Il coinvolgimento del sistema della coagulazione nella battaglia contro il nemico aiuta a riportare l’equilibrio, ma spesso aumenta la probabilità che si formino coaguli di sangue chiamati Trombi. Le nostre abitudini influiscono su queste situazioni, pertanto uno stile di vita sano, una corretta alimentazione e costante attività fisica sono gli alleati della nostra salute.

Salto racconta in modo chiaro e semplice le patologie legate alla Trombosi, grazie a un linguaggio adatto anche ai più giovani, alle persone sane, a chi non conosce queste malattie. “Il nostro è un impegno quotidiano perché ancora oggi le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo. Spiegare che la Trombosi è causa di Infarto, Ischemia cerebrale o Embolia polmonare, informare sui corretti stili di vita e sui campanelli d’allarme che devono farci sospettare di essere incappati in una di queste patologie, è l’impegno prioritario che ci prefiggiamo” – conclude la Dott.ssa Lidia Rota Vender, presidente di ALT Onlus.

È possibile leggere e scaricare Salto 91 e gli altri numeri del periodico di ALT sul sito dell’associazione www.trombosi.org nella sezione “Informati con Salto”.

LINK DI RIFERIMENTO:

Sito Istituzionale ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus http://www.trombosi.org/

Sito Giornata per la Lotta alla Trombosi http://www.giornatatrombosi.it

Pagina Facebook ALT https://www.facebook.com/ALTonlus/

Profilo Instagram https://www.instagram.com/?hl=it

Canale YouTube https://www.youtube.com/user/ALTonlus

Per informazioni: www.trombosi.org – Tel. +39. 02.58.32.50.28 – email alt@trombosi.org

