I Wonder Pictures si unisce alle celebrazioni per il mese del Pride, la manifestazione arcobaleno dedicata all’orgoglio e ai diritti della comunità Lgbtq+, portando nelle sale italiane dal 13 giugno e fino al 15 giugno il documentario NEL MIO NOME di Nicolò Bassetti, di cui rilascia oggi le clip in esclusiva.

NEL MIO NOME parte dall’esperienza personale del regista Nicolò Bassetti (già ideatore di Sacro GRA, film documentario Leone d’Oro a Venezia e regista di Magnifiche Sorti): la transizione di genere del figlio Matteo. Il film offre, attraverso le storie dei protagonisti, uno sguardo universale sulla percezione che ognuno di noi ha di sé, rimettendo in gioco tutti i canoni tradizionali dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale.

NEL MIO NOME è il racconto di quattro giovani ragazzi trans e della loro straordinaria normalità, realizzato in tre anni di osservazione da vicino della loro vita quotidiana, fatta di orgoglio, euforia, complicità e tanto sense of humor per sopravvivere in un mondo binario. Alcuni episodi dell’infanzia e adolescenza sono raccontati attraverso le testimonianze dirette dei ragazzi, raccolte da uno dei protagonisti mentre realizza un podcast.

Un caso unico nel panorama italiano: il docufilm nasce dall’idea di un podcast e un podcast che si realizza in concomitanza dell’uscita del doc nei cinema italiani.

Il podcast narrato nel documentario, infatti, prende vita anche nel progetto originale Nel mio nome – Il podcast, ideato e realizzato da Leonardo Arpino – uno dei ragazzi protagonisti del documentario – assieme a Federica Manzitti che ha curato regia e montaggio e con Bertrand Chaumeton che ha firmato il sound design e l’assistenza alla regia, e arricchito dalle musiche originali della band bolognese Nunca Maas e di Andrea Ragno. Nicolò Bassetti con Nuovi Paesaggi Urbani hanno seguito la realizzazione del progetto tra film e podcast. Nel mio nome – Il podcast è composto da cinque episodi e vuole essere una lente di ingrandimento posata sui ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza di persone che oggi sono adulti trans e che cercano di rispondere al seguente quesito: cosa si prova a crescere sapendo di non essere come tutti gli altri?

NEL MIO NOME

Nel mio nome – Il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme open (Spotify, Spreaker, Apple podcasts, iHeartRadio).

NEL MIO NOME è prodotto da Nicolò Bassetti per Nuovi Paesaggi Urbani e Lucia Nicolai e Marcello Paolillo per Art of Panic ed è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e supportato dalla sua Film Commission. Produttori esecutivi sono l’attore e attivista Elliot Page (star di Juno e Inception) e Gaia Morrione. Fanno parte del cast: Nicolò Sproccati, Leonardo Arpino, Raffaele Baldo, Andrea Ragno, Luisa Fizzarotti, Dario Sebastio e Chiara Battistini.

SINOSSI:

Nico ha 33 anni, Leo 30, Andrea 25 e Raff 23: vengono da varie parti d’Italia. Iniziano la loro transizione di genere in momenti diversi delle loro vite. Giorno dopo giorno devono affrontare con grande coraggio gli ostacoli di un mondo strettamente binario. Avere una vita dignitosa e appagante è una questione di sopravvivenza. Devono essere risoluti, infinitamente pazienti e soprattutto sono consapevoli che per superare le avversità hanno bisogno di una buona dose di ironia.

