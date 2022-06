Giovanni Truppi , “Alcune Considerazioni”

La nuova canzone in uscita venerdì 17 giugno

Un brano che mescola elementi provenienti sia dal rock che dalla musica elettronica e che incarna – ancora una volta – l’anima artisticamente anarchica del cantautore napoletano, capace di spingersi sempre oltre ogni schema prestabilito, costantemente proteso in avanti e in evoluzione.

Alcune Considerazioni è il primo tassello di un nuovo mosaico artistico che Truppi sta delineando, un viaggio musicale che guarda a nuove frontiere e ridefinisce i confini sempre flessibili del suo percorso.

Tutto senza perdere mai i tratti salienti della sua cifra stilistica: la raffinatezza dell’imperfezione, l’intensità della poetica e la cura cesellata di ogni piccolo dettaglio di suono, di testo, di emozione, di vita.

Il brano segna anche l’inizio di un profondo sodalizio artistico con Aldo Giannotti, che firma l’artwork e il video del brano e che curerà la parte visiva di tutti prossimi progetti legati a Giovanni. Nato in Italia ma di stanza a Vienna dal 2000, Giannotti è un artista riconosciuto a livello internazionale che ha esposto in tutta Europa, il cui lavoro indaga costrutti come l’identità personale e culturale, la collettività e i meccanismi del potere, spesso mettendo in scena situazioni che prevedono la partecipazione attiva del visitatore. Spostando e riarrangiando i simboli, sfida il significato di terreni e spazi come nazioni, istituzioni e posizioni individuali.

Si aggiungono infine nuove date al tour estivo organizzato da Ponderosa Music & Art che porterà Giovanni ad attraversare tutta l’Italia con la sua musica passata, presente e futura e una formazione rinnovata: Alessandro “Asso” Stefana (Vinicio Capossela, PJ Harvey, Guano Padano, Mike Patton) alla chitarra, Fabio Rondanini (Calibro 35) alla batteria e Luca Cavina (Calibro 35) al basso.

Appuntamento il 17 giugno al Festival della Lentezza alla Reggia di Colorno (PR), il 18 a Villa Manin a Codroipo (UD), il 24 all’ Artico Festival nei Giardini della Rocca a Bra (CN), il 25 al Cassandra Fest a Monteprandone (AP), il 9 luglio all’Abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli (CZ), il 10 al DlenDlen Festival ad Arsita (TE), il 16 all’Anfiteatro delle Cascine a Firenze, il 19 al Parco delle Caserme Rosse a Bologna, il 20 a Moonland nella Fortezza Firmafede a Sarzana (SP), il 23 al Palazzo Reale Summer Fest a Napoli, il 29 all’Estate in Fortezza ad Arezzo, il 30 a Villa Torlonia a S. Mauro Pascoli (FC), il 31 nel Giardino di Villa Morosini / Tra Ville e Giardini a Polesella (RO), il 6 agosto al Laghetto di Canetra a Castel Sant’angelo (RI), il 25 al Sonika Poietika a Isernia, il 26 a Suoni Controvento a Villa Fabbri a Trevi (PG), il 2 settembre, in collaborazione con la Fondazione Romaeuropa, al Castello di Santa Severa a Santa Marinella (RM) e il 3 al Karel Music Expo di Cagliari.

