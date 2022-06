Da venerdì 17 giugno, è disponibile in digitale “EPPURE ADESSO SUONO”, il nuovo album del cantante BARRECA. Dal 24 giugno sarà in rotazione radiofonica “SCIROCCO”, primo singolo estratto.

Il disco è disponibile al seguente link: https://lnk.to/Px94SXl8

Il disco è arricchito da incontri musicali importanti, sfociati in collaborazioni caratterizzate da sintonia e complicità artistica: il cantautore MAURO ERMANNO GIOVANARDI ha preso parte al brano “Ma anche d’amore”, in cui si cimenta assieme a Barreca nel ruolo di cantastorie e narratore. Torna inoltre la già collaudata collaborazione con il cantante PEPPE VOLTARELLI in “Che fortuna!”, dove gli artisti si dilettano in un duetto scanzonato e ironico.

Il cantante decide di ordinare tre parole di ordine fondamentale nelle sue gerarchie per dare vita al titolo del suo secondo album: eppure, avverbio che va a rappresentare la volontà dell’artista di affermare il proprio punto di vista, nonostante le contraddizioni e la confusione; adesso, che indica l’impellenza e il momento preciso in cui Barreca decide di agire e di tornare sulle scene; infine suono, che sta a rappresentare l’azione e al contempo l’oggetto della passione del cantante, emettere un suono, dare voce alle proprie storie e a quelle degli altri.

Il disco, arrangiato e prodotto da Riccardo Anastasi, con testi e musica a cura di Benedetto Demaio, racchiude e concilia due diverse anime, che solo all’apparenza sembrano distanti: una ha carattere etnico e si esprime attraverso sonorità mediterranee, mentre l’altra ha tratti più sofisticati.

Il risultato è un mix vincente che si presta alla perfezione all’espressione di riflessioni intime e personali.

«È un disco che segna un’apertura, quasi una finestra spalancata sul mondo dalla quale mi sono posto all’ascolto degli altri: ho accolto le loro voci intrecciandole con la mia. Ho parlato di situazioni e persone che appartengono all’attualità, che mi colpiscono molto, soprattutto in “Scirocco” e in “Mercurio”. Allo stesso tempo, ho continuato a scavare nel profondo, tirando fuori tutte le sfumature della mia sensibilità artistica… un percorso “Verso me” – racconta BARRECA – Questo disco è un po’ come un dialogo, tra me e la varia umanità: c’è dentro un nuovo sguardo, sicuramente curioso, che non teme di esplorare diversità e confini».

Questa la tracklist dell’album:

“Verso me”, “Scirocco”, “Frana il cuore”, “La notte che cos’è?”, “Tanti saluti (nostalgia)”, “Che fortuna!” special guest Peppe Voltarelli, “Un’altra volta”, “Ma anche d’amore” special guest Mauro Ermanno Giovanardi, “Mercurio” e “Ho trovato

www.facebook.com/musicadibarreca/

www.instagram.com/musicadibarreca/

https://www.youtube.com/channel/UCdlGQcIZ1H03D_3pFHIT9-g

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia