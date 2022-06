Giovedì 16 giugno 2022 ore 20.30 Auditorium di Milano, Largo Mahler

Orchestra Sinfonica di Milano, Direttore Enrico Lombardi, Voce Alessandro Formenti

La Stagione Estiva dell’Orchestra Sinfonica di Milano prende il via!

POPs Festival è un ciclo di quattro appuntamenti dedicati al grande repertorio rock! Si svolge nel mese di giugno, il giovedì e la domenica all’Auditorium di Milano, alle ore 20.30. Giugno all’insegna di un repertorio senza tempo che ha scandito la cultura occidentale a partire dagli anni ’60.

Si parte giovedì 16 giugno alle ore 20.30 con “Beatles in Concert!”, appuntamento dedicato ai quattro ragazzi di Liverpool che sconvolsero il mondo a partire dal 1961. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, un quartetto che ha letteralmente fatto impazzire le giovani generazioni (e non solo) producendo album divenuti capisaldi della cultura occidentale. Si pensi a Help! del 1965, o Revolver del 1966, e ancora Magical Mystery Tour e l’immenso Abbey Road, del 1969.

I Beatles sono i padri della cultura musicale pop, e hanno dato l’impulso a tutto ciò accadrà sui palchi del mondo nei decenni successivi alla loro nascita. Tutto ciò che appartiene loro è ormai mito: si pensi al Cavern Club, al n. 10 di Matthew Street a Londra, dove un certo John Winston Lennon suonava con i suoi Quarry Men il 7 agosto del 1957, prima band a esibirsi dal vivo nel locale. Quattro anni dopo, il 21 febbraio del 1961, era la volta dei Beatles; McCartney ricorda: “Il Cavern è stato grande.

Ogni spettacolo aveva l’aria di un party privato anziché di una pubblica performance. Ci conoscevano tutti e durante lo show ci chiamavano col nome. Iniziò proprio lì la leggenda dei Beatles. I successi, i trionfi, i pubblici riconoscimenti e, talvolta, gli eccessi e gli scandali. Ogni loro concerto era un evento memorabile, e ogni incisione era attesa con eccitata trepidazione. Ancora oggi, a decenni di distanza, non cessano di emozionare e di entusiasmare.

Nell’ambito del concerto di giovedì 16 giugno l’Orchestra Sinfonica di Milano celebra la madre di tutte le band con le musiche riarrangiate in chiave sinfonica da Gill Townend e Bruce Haley: She Loves You, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Twist and Shout, And I Love Her, With a Little Help From My Friends, Hey Jude, sono solo alcuni dei grandi successi dei Beatles che, sotto la bacchetta di Enrico Lombardi, risuoneranno nell’Auditorium di Milano di Largo Mahler anche grazie alla voce di Alessandro Formenti, che sarà protagonista in Strawberry fields forever, Penny Lane, A hard day’s night, Help, e Imagine.

Biglietti. Prezzo unico: 10 euro. Orari biglietteria: Martedì – Domenica, 10 – 19; Recapiti: T. 02 83389.401, e-mail: biglietteria@sinfonicadimilano.org

Orchestra Sinfonica di Milano

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia