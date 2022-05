ll tenore cileno-americano Jonathan Tetelman si è già guadagnato una reputazione nel mondo dell’opera come artista impegnato, unico e versatile. Dopo aver firmato un accordo esclusivo con Deutsche Grammophon lo scorso autunno, ha registrato il suo album di debutto per l’etichetta gialla, Arias, che uscirà il 5 agosto 2022.

Con la sua tecnica agile, l’eloquenza drammatica e la ricca tavolozza di colori vocali, Tetelman interpreta una serie di ruoli del repertorio francese e italiano. Deutsche Grammophon è lieta di aver potuto registrare l’album nell’acustica unica dell’Auditorium Alfredo Kraus di Las Palmas de Gran Canaria e di lavorare con partner di grande supporto come l’Orquesta Filarmónica de Gran Canaria e il suo direttore musicale Karel Mark Chichon.

“Cantare mi permette di diventare ciò che sono”, dichiara Tetelman. Da sempre è un mezzo di espressione e una fonte di forza, e fa parte della sua vita. Come allievo dell’American Boychoir School di Princeton, scopre la gioia di eseguire musica classica sia a casa che in tournée negli Stati Uniti e altrove.

Frequenta la Manhattan School of Music dove si diploma – come baritono – all’età di 22 anni. Affronta un periodo di transizione durante il quale, non riuscendo a vedere un futuro per se stesso come cantante e mancando di una direzione e di una prospettiva, Tetelman camba rotta e lavora come DJ sulla scena dei club di New York per tre anni.

“Mi sentivo completamente perso”, ricorda. “Era come se mancasse un pezzo di me”. Non appena capisce che quel pezzo mancante era la musica classica, si è immerso nuovamente negli studi e, con grande disciplina, si è trasformato in un tenore. “Da allora”, dice, “ho capito che se voglio ottenere qualcosa, posso farlo, ma ho bisogno di una buona ragione”.

Il suo duro lavoro e la sua resilienza sono stati ripagati. Con la sua voce tenorile di eccezionale calore e risonanza – una “voce lirica, molto potente”, come dice lui stesso, una “voce romantica in senso classico” – è ora richiesto in tutto il mondo e si trova alle soglie di una grande carriera.

JONATHAN TETELMAN – ARIAS – Tracklist

Ponchielli

Cielo e mar [La Gioconda, Act II]

Giordano

Amor ti vieta [Fedora, Act II]

Verdi

Non maledirmi, o prode [I due Foscari, Act II]

Flotow

M’apparì tutt’amor [Martha, Act III]

Bizet

La fleur que tu m’avais jetée [Carmen, Act II]

Cilea

La dolcissima effigie [Adriana Lecouvreur, Act I]

Verdi

La vita è inferno [La Forza del Destino, Act III] O tu che in segno aagli angeli [La Forza del Destino, Act III]

Giordano

Come un bel dì di Maggio [Andrea Chénier, Act IV]

Zandonai

Paolo datemi pace [Francesca da Rimini, Act III] Perché volete voi ch’io rinnovi [Francesca da Rimini, Act III]

Massenet

Toute mon âme est là – Pourquoi me réveiller [Werther, Act III]

Mascagni

Mamma, quel vino è generoso (Addio alla madre) [Cavalleria rusticana, Scene 11]

Puccini

Addio fiorito asil [Madama Butterfly, Act III]

Verdi

Ah! sì, ben mio, coll’essere [Il Trovatore, Act III] Di quella pira [Il Trovatore, Act III]

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Karel Mark Chichon

Jonathan Tetelman sarà impegnato a Firenze ne “I Due Foscari” al Maggio Musicale Fiorentino nelle seguenti date: 22, 25, 28 e 31 maggio, 3 giugno

