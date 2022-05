Domenica 22 maggio – Festival Milano Musica

31° Festival Milano Musica

SUONI D’OMBRA

Orfeo, Euridice, Hermes

I Solisti de Les Percussions de Strasbourg in Poésie Augmentée

Domenica 22 maggio ore 19 e 21.30 – Santeria Toscana 31

Alle ore 20, in occasione dei concerti,

presentazione del progetto COSTRUIRE CON LA MUSICA (2022-2025)

Domenica 22 maggio in Santeria Toscana 31 protagonisti due solisti de Les Percussions de Strasbourg nel concerto Poésie Augmentée.

In programma la prima esecuzione assoluta di Kobi per mbira aumentata e lastre di metallo (commissione Milano Musica) di Carmine Emanuele Cella. Brano nato da un progetto di scambio interculturale tra Europa e Mozambico, incentrato sugli strumenti a percussione, nel quale una serie di lastre intorno al pubblico vengono sollecitate da un solo percussionista che si muove dal centro ai lati della scena, suonando una mbira aumentata.

Antichissimo strumento africano, inserito nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO, la mbira usata in Kobi, in particolare, è originaria del popolo Nyungwe del Mozambico.

In programma anche la prima assoluta di À Corps Perdu per gran cassa aumentata e percussioni in metallo di Michelangelo Lupone, compositore che si basa sull’integrazione tra l’ambito musicale e quello scientifico e tecnologico, e su nuove configurazioni dell’ambiente di ascolto.

In occasione dei due concerti, alle ore 20, in programma la presentazione del progetto COSTRUIRE CON LA MUSICA Nuove pratiche per lo sviluppo socioeconomico in Mozambico (2022-2025).

Milano Musica e il Teatro alla Scala, insieme agli artisti ospiti del festival, dedicano i concerti alla pace e ai valori democratici di umanità, fratellanza e solidarietà tra i popoli. Il 10% degli incassi di tutto il Festival sarà destinato al Fondo #MilanoAiutaUcraina promosso da Fondazione di Comunità Milano onlus.

SANTERIA TOSCANA 31

DOMENICA 22 MAGGIO

ORE 19

ORE 21.30

ORE 20-20.45 Ingresso libero

Incontro di presentazione del progetto

COSTRUIRE CON LA MUSICA

Nuove pratiche per lo sviluppo socioeconomico in Mozambico (2022-2025).

Biglietti 10 euro

www.milanomusica.org

BIGLIETTERIA FESTIVAL MILANO MUSICA

E’ possibile acquistare online abbonamenti e biglietti per tutti i concerti del Festival sul sito www.ticketone.it e nella biglietteria di Milano Musica presso la biglietteria del Teatro alla Scala, largo Ghiringhelli, 1 fino alla fine del Festival.

È possibile acquistare i biglietti anche il giorno stesso del concerto presso le biglietterie delle rispettive sale a partire da un’ora prima dell’inizio. Per i concerti al Teatro alla Scala a partire da due ore prima.

È inoltre possibile acquistare i biglietti tramite bonifico bancario, scrivendo a biglietteria@milanomusica.org e indicando i dati dell’intestatario dell’ordine, i biglietti per i concerti che si intendono acquistare, e un recapito e-mail e telefonico.

INTESTATARIO: Milano Musica – Associazione per la musica contemporanea

IBAN: IT10 S030 6909 6061 00000010284

BIC/SWIFT: BCITITMM

CONTATTI BIGLIETTERIA

+39.02.861147 ore 12-18

biglietteria@milanomusica.org

Per favorire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sanitaria, consigliamo di effettuare online l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti per i singoli concerti del Festival

Teatro alla Scala

Biglietti € 40, € 20, € 10

Auditorium di Milano

Biglietti € 36, € 27, € 21, € 19, € 17, € 15

Auditorium San Fedele, Chiesa di San Marco, Conservatorio G. Verdi, Fabbrica del Vapore, MEET Digital Culture Center, Palazzo Reale, Pirelli HangarBicocca, Santeria Toscana 31, Teatro Elfo Puccini

Biglietti € 10

Per i biglietti acquistati online, sul sito di TicketOne, è previsto un costo di prevendita di € 1,50 per ogni biglietto.

Agli Enti convenzionati* sono riservate riduzioni del 15% per i concerti al Teatro alla Scala (posti in platea e palco) e all’Auditorium di Milano.

Agli Studenti di Scuole Superiori, Università, Conservatori e Accademie d’Arte sono riservate riduzioni del 50% per tutti i concerti del Festival dietro presentazione della tessera di riconoscimento.

Ai Soci e agli Abbonati del Festival sono riservati biglietti a € 5 per i concerti fuori abbonamento.

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia