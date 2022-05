#1 in Top200 SPOTIFY VIRAL GLOBAL

#9 in Top200 SPOTIFY VIRAL ITALIA

Continua il successo internazionale di Stephen Sanchez con il suo singolo “Until I Found You”, terzo inedito ufficiale del giovane cantautore.

“Until I Found You”, pubblicata a settembre 2021, ha già superato 50 milioni di stream su Spotify ed è attualmente in Top50 Spotify Global, raggiungendo la #1 in Top200 Viral Global. Anche in Italia il singolo sta riscuotendo il plauso di pubblico e critica, in breve tempo si è posizionato alla #9 in Top200 Spotify Viral Italia ed è inserito nella playlist “In Tendenza”.

La canzone, presente nei suoni più popolari su TikTok, fonde gioiose melodie doo-wop con il suono di una chitarra scanzonata e il ritmo di un delicato tamburello. Con un’anima estiva abbastanza dolce da far sorridere Roy Orbison, il flow cresce verso un ritornello allegro mentre l’artista ammette: “Dicevo che non mi sarei mai innamorato finché non l’ho trovata”.

Stephen Sanchez ha commentato così la canzone: «Quando ho incontrato la mia ragazza Georgia ero nel mio periodo peggiore. Era così amorevole e fantastica con me. Non mi sentivo abbastanza bene per avere una relazione, quindi l’ho respinta. Abbiamo passato un po’ di tempo separati. Lei in Virginia. Io in California.

Un mese prima che mi trasferissi a Nashville, ci siamo risentiti al telefono, sono passato in macchina, l’ho portata ad un appuntamento e da allora siamo stati insieme. Ho scritto “Until I Found You” per farle sapere quanto la amo, e per farle sapere che sapevo quanto sono stato un idiota quando l’ho lasciata andare la prima volta».

“Until I Found You” arriva sulla scia del suo precedente singolo “Kayla”. Tra i numerosi apprezzamenti espressi dalla critica, Qore Music Co. l’ha definito “sbalorditivo” e ha detto che “raramente un artista si precipita sulla scena come Stephen Sanchez”. Nel frattempo, PLNKWIFI ha commentato che “desiderare qualcuno con il quale vorresti poter costruire un legame più forte con suoni così dolorosi, grazie a Stephen Sanchez, non ha mai suonato così bene”.

Stephen ha scritto “Kayla” da solista, ma ha reclutato Ian Fitchuck per la produzione a Nashville. L’artista era appena uscito da una relazione e aveva scritto la melodia per un’amica, “Kayla”, per la quale aveva nutrito a lungo sentimenti inespressi. Lei ha amato la canzone ma lo ha lasciato comunque.

Ora, questa storia di amore non corrisposto apre la strada al suo imminente EP di debutto, prodotto da Fitchuck, in uscita entro la fine dell’anno. Con solo tre canzoni in uscita, Stephen si è già creato un seguito dopo aver pubblicato la sua canzone “Lady By The Sea” che ha collezionato oltre 8 milioni di stream Spotify.

