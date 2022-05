Abderraouf Derradji, in arte SOOLKING, giovane rapper emergente del panorama musicale internazionale, annuncia il suo unico concerto italiano – prodotto e distribuito da Vivo Concerti – a Milano, Magazzini Generali, lunedì 14 novembre 2022.

SOOLKING è un rapper algerino la cui musica spazia dal rap, al soul, fino al reggae ed al raï. Inizia la sua carriera nel 2013 col nome d’arte MC Sool ed entra a far parte della rap crew Africa Jungle, firma successivamente con l’etichetta discografica Sofiane e nel 2018 pubblica i singoli “Guerrilla”,“Zemer” e “Melejim” che diventano ben presto delle hit con oltre 257 milioni di visualizzazioni.

Soolking emerge così come uno dei massimi esponenti della musica urban in Francia. Nel 2018 pubblica anche il suo album di debutto “Fruit du demon”, Platino in Francia, e a cui è seguito il secondo disco “Vintage” nel 2020.

Il prossimo album “SANS VISA” uscirà il 27 maggio, anticipato dal lancio in tutte le radio italiane e in digitale del singolo “Suavemente” in un’inedita versione firmata dall’artista multiplatino torinese BORO BORO. Questa contagiosa canzone, che riprende il successo di Elvis Crespo del 1998, ha scalato le chart francesi dei singoli più venduti con oltre 34 milioni di ascolti, entrando nella Top 10 radio e raggiungendo la posizione #3 nella classifica singoli. Una collaborazione che testimonia quanto il mondo del latin urban stia diventando un linguaggio globale, contaminandosi con i generi e gli stili delle scene artistiche di Paesi distanti.

Ad oggi Soolking conta oltre 5.8 miliardi di stream a livello globale.

