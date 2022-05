“Scriptvre” , il nuovo potentissimo singolo dei Kasabian

È in radio e disponibile in digitale da oggi, venerdì 6 maggio, “Scriptvre” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo potentissimo singolo KASABIAN! Il brano arriva dopo il singolo “Alygatyr” e annuncia l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo della rock band.

Prodotto da Serge Pizzorno e Fraser T Smith, missato da Spike Stent e scritto da Serge, “Scriptvre” è una delle tante eccezionali tracce che comporranno l’attesissimo nuovo album “The Alchemist’s Euphoria”, in uscita il 5 agosto.

Serge ha dichiarato: «“Scriptvre” parla del cambiare la versione della storia che ti stai raccontando. Si tratta di riscrivere il copione che tu stesso ti sei creato».

Riguardo al settimo e nuovo album dei Kasabian, ha invece commentato: «Una cosa di quest’album che lo differenzia dagli altri, è che dà l’impressione che sia un lavoro coeso, con dei brani che devono stare insieme. È stato bello ascoltarlo masterizzato come un lavoro unico. E credo che si inserisca bene all’interno della nostra discografia, come settimo album… I Magnifici Sette».

«È decisamente un tipo di musica che ti fa sentire come se tutto fosse possibile – prosegue Serge sull’album “The Alchemist’s Euphoria” – Ed è veramente emozionante perché, come sempre, questa band può andare davvero in qualsiasi direzione possibile».

I Kasabian torneranno a esibirsi dal vivo quest’estate e arriveranno anche in Italia con 4 imperdibili date:

2 luglio – Piazza Sordello a Mantova

3 luglio – Auditorium Parco Della Musica di Roma

5 luglio – Stupinigi Sonic Parck di Nichelino – Torino

6 luglio – Lucca Summer Festival

Oltre alle date in cui saranno assoluti protagonisti, saranno ospiti speciali di Liam Gallagher a Knebworth il 3 e 4 giugno ed headliner il 18 giugno all’Isle of Wight.



