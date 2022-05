Purple Disco Machine: “Wake Up!”, nuovo brano in uscita

Dopo il grande successo dell’album “Exotica“, e la conquista della #1 nell’Airplay radiofonico in Europa con il singolo “In the Dark” con Sophie and the Giants, Purple Disco Machine estende la sua collaborazione con Sony Music/Columbia.

Presentato in anteprima al Coachella, il 3 giugno uscirà in digitale “Wake Up!”, il primo dei nuovi brani da club che l’artista ha in cantiere e che lo vedranno protagonista in numerosi festival come Lollapalooza, Parookaville, Tomorrowland e altri.

Sempre il 3 giugno, Purple Disco Machine si esibirà al Nameless Music Festival ad Annone di Brianza (LC), e presenterà per la prima volta al pubblico italiano il nuovo brano.

La nuova partnership con Sony Music prevede un accordo su scala globale escluse Australia e Nuova Zelanda. Con il suo sound nu-disco, l’artista ha stupito i fan di tutto il mondo e ha remixato grandi successi di star internazionali come Diplo, Dua Lipa e Mark Ronson.

Seb Permal, Vicepresidente A&R, Sony Music Entertainment Continental Europe & Africa, afferma: “L’impatto unico di Purple Disco Machine sulla cultura dance è dovuto principalmente al fatto che è rimasto fedele a ciò che ama e non è mai sceso a compromessi. Come etichetta, vogliamo fare lo stesso e rispettare l’artista e la sua cultura. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con Tino!”

Intanto, è disponibile in digitale e in vinile “EXOTICA DELUXE” (Columbia / Sony Music), che include la hit radiofonica “In The Dark” con Sophie and the Giants. Il brano è attualmente il più trasmesso in radio in Europa, oltre ad aver trascorso 5 settimane alla #1 nella classifica dance di Earone ed essere entrato nella Top 3 dell’Airplay radiofonico italiano.

L’album contiene inoltre i successi internazionali “Hypnotized” con Sophie and the Giants (oltre 350 milioni di stream, 5X PLATINO in Italia, #1 nella classifica Earone dei brani più ascoltati in radio nel 2020 e singolo internazionale più venduto del 2020), “Fireworks” (PLATINO in Italia e #1 nella classifica Earone dei brani più ascoltati in radio nel 2021) e “Dopamine” (ORO in Italia, #1 nella classifica Dance di Earone per 7 settimane consecutive e nella Top 3 dell’Airplay radiofonico).

