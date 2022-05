Martedì 17 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, Cielo propone una programmazione a tema che inizia, in prima serata, con

GAMBERETTI PER TUTTI

Film del 2019 di Maxime Govare e Cédric Le Gallo

inspirato a una storia vera

Martedì 17 maggio, dalle ore 21.15,

su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19)

Martedì 17 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia, Cielo propone una imperdibile programmazione a tema.

Si inizia, in prima serata, con “Gamberetti per tutti”, film del 2019 di Maxime Govare e Cédric Le Gallo, inspirato a una storia vera che racconta la storia di Matthias Le Goff, vicecampione del mondo di nuoto squalificato dalla sua federazione dopo aver rilasciato osservazioni omofobe durante un’intervista.

Per fare ammenda, viene condannato ad allenare una squadra di pallanuoto gay, i “Gamberetti Paillettati”, e a guidarli in Croazia per partecipare ai Gay Games, il più grande raduno sportivo omosessuale del mondo.

Anche se con un po’ di resistenza iniziale, Matthias finirà per farsi coinvolgere dallo stile spensierato dei Gamberetti e a riconsiderare le priorità della vita.

La pellicola è un’iniezione di libertà e gioia di vivere creata grazie al lavoro dei francesi Cédric Le Gallo e Maxime Govare, come affermato da Le Gallo stesso: “Il film si ispira alla mia vera squadra di pallanuoto (Crevettes Pailettées – Gamberetti Paillettati) con la quale giro il mondo da sette anni, torneo dopo torneo, compresi gli ultimi Gay Games.

La consapevolezza di aver vissuto un’avventura unica, che ha cambiato la mia vita, mi ha dato la voglia di rivendicare i valori che ci hanno guidato: la libertà, il diritto alla differenza e all’eccesso e, soprattutto, il trionfo della leggerezza sulla pesantezza della vita. Che sono, in fondo, valori universali.”

I “Gamberetti” sono, prima di tutto, un gruppo di amici, ognuno con le proprie peculiarità, uniti dalla voglia di stare insieme e di divertirsi, esprimendo a pieno se stessi, e rappresentano ciò che chiunque vorrebbe avere: essere parte di un gruppo in cui sentirsi accettati per quello che si è, senza essere giudicati.

La serata continua con il documentario, in prima visione assoluta, “Rebels On Pointe – Tutù, Scarpette E Testosterone” del 2017 di Bobbi Jo Hart vincitore all’Inside Out Toronto LGBT Film Festival.

L’opera esplora i temi universali dell’identità, dei sogni e della famiglia, è una celebrazione del famoso corpo di ballo Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, icona del mondo Drag fondato ormai 40 anni fa a New York sulle orme dei moti di Stonewall.

Il documentario alterna un intimo sguardo dietro le quinte ad un ricco archivio di immagini soffermandosi sulle storie personali dei ballerini e mettendo in scena le migliori esibizioni in giro per il mondo del corpo di ballo.

Si prosegue con il documentario, in prima visione assoluta, “Global Homophobia – le radici dell’odio” del 2019 di Michaelle Gagnet in cui si svelano le sofferenze cui ancora oggi la comunità gay è sottoposta in tutto il mondo.

In Francia negli ultimi anni le violenze nei confronti della comunità gay sono sensibilmente aumentate nonostante il matrimonio gay sia stato legalizzato nel 2013. In Tunisia le persone gay possono andare incontro ad una pena detentiva di tre anni solamente per aver professato il proprio orientamento sessuale mentre in Uganda l’omosessualità è considerato ancora un tabù ed è punita con il carcere a vita.

La serata si conclude con il documentario “Love, Scott” del 2018 di Laura Marie Wayne, un intimo sguardo sulla vita del musicista gay Scott Jones. Un appuntamento per vivere il mondo LGBTQ+ in modo leggero, divertente ma profondo, per conoscere meglio se stessi e la comunità che ci circonda.

Ecco nel dettaglio la programmazione di Cielo, di martedì 17 maggio, dedicata alla giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia:

– Martedì 17 maggio alle ore 21.15 = film “Gamberetti per tutti” del 2019 di Maxime Govare e Cédric Le Gallo

– Martedì 17 maggio in seconda serata = documentario ““Rebels On Pointe – Tutù, Scarpette E Testosterone” del 2017 di Bobbi Jo Hart in prima visione assoluta

– Martedì 17/05, a seguire = documentario “Global Homophobia – le radici dell’odio” del 2019 di Michaelle Gagnet in prima visione assoluta

Martedì 17/05, a seguire = documentario “Love, Scott” del 2018 di Laura Marie Wayne

www.cielotv.it

Per altre notizie relative al tema Dietro la tv Dietro la Notizia