Nuova rassegna Jazz & More GOOD MOOD al Nordest Caffè

GOOD MOOD è la nuova rassegna che riporta finalmente la musica live al NORDEST CAFFE’, storico locale nel cuore del Quartiere Isola a Milano, in Via Pietro Borsieri 35.

Maggio – Luglio: tre mesi di grande musica con formazioni di artisti di spicco del panorama jazzistico italiano che propongono repertori non solo jazz.

La programmazione prevede, infatti, anche l’esecuzione di brani del più raffinato pop, evergreen riarrangiati in chiave acustica, immancabili bossanova e samba, il revival italiano da Carosone a Kramer, pezzi inediti in dialetto milanese in versione funky jazz e blues, lo swing anni ‘30/’40, brani originali di vario genere e molto ancora.

Formazioni dal Duo al Quartetto con sonorità e ritmi diversi, per offrire serate di vero GOOD MOOD! Buon umore, buona musica, buon cibo, buon bere, buona compagnia!

La serata inaugurale

La serata inaugurale si terrà, in via eccezionale, il prossimo sabato 7 maggio, e sarà in compagnia di un quartetto di eccellenza: i 4friends. Beatrice Zanolini (voce), Riccardo Bianchi (chitarra), Marco Ricci (basso) e Giulio Visibelli (sax e flauto) daranno il via a questa rassegna celebrando i 10 anni dall’uscita del loro omonimo Cd “4friends” e proponendo un raffinato repertorio di cover jazz, pop, bossa, italiane e di brani inediti. Per l’occasione, ai partecipanti che prenotano la cena verrà omaggiata una copia del Cd.

La programmazione GOOD MOOD

La programmazione GOOD MOOD sarà poi sviluppata su 12 giovedì sera, fino a fine luglio, come da programma allegato. Una interazione speciale, in occasione della serata live di giovedì 23 giugno, con la famosa rassegna jazz AHUM curata da Antonio Ribatti (dal 18 al 24 giugno col sottotitolo VIVI L’ISOLA CHE BALLA, www.ahumlive@com): l’Isola di Milano vivrà una settimana di grande jazz e NORDEST CAFFE’ sarà tra i locali aderenti a questo importante appuntamento. Cena a partire dalle ore 20.00, live music dalle 21.00, servizio bar sempre aperto.

Il NOREDEST CAFFE’

Il NOREDEST CAFFE’, storico locale oggi ristrutturato, con una nuova veranda a vetrata e con un ampio dehor, propone un menù completamente rinnovato, degustazioni di vini, serate a tema, eventi privati, oltre a brunch in musica sia al sabato che alla domenica mattina. In occasione della rassegna GOOD MOOD verranno proposte anche promozioni particolari per chi prenota per cena.

