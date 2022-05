Netflix :7000 persone a Milano per “Stranger Things 4”

Giovedì 26 maggio, 7000 fan si sono riuniti in Piazza Duomo a Milano per la proiezione in anteprima esclusiva del primo episodio del volume 1 dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things, disponibile solo su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (il Volume 2 dal 1° luglio).

Prima della proiezione, uno straordinario varco spazio-temporale si è aperto sulla facciata dello storico Palazzo Carminati: uno scenografico spettacolo di luci ha permesso ai fan di immergersi nell’universo di Stranger Things.

Il Sottosopra ha dominato le facciate di altri iconici luoghi in tutto il mondo: dall’Empire State Building a New York City (USA), a Bondi Beach (Australia), sul Gran Malecón de Barranquilla (Colombia), sul Portale dell’India a Mumbai, sulla Torre Menara di Kuala Lumpur (Malesia), sul Monumento Nazionale Al-’Ula (Arabia Saudita), sul Museo Guggenheim di Bilbao, nella Calle Gran Vía 28 e a Plaza del Callao a Madrid (Spagna), sul Media Park di Colonia (Germania), nella XBox Plaza a Los Angeles (USA), solo per citarne alcuni.

L’apertura del varco ha riportato Milano nel 1986. Per due giorni, venerdì 27 e sabato 28 maggio, Piazza Duomo ospiterà l’experience Stranger Duomo per rivivere le atmosfere anni Ottanta che caratterizzano la serie. Tra le numerose esperienze a tema Stranger Things la pista di pattinaggio Rink-o-mania e un autobus con foto opportunity che riprodurrà il Sottosopra.

Direttamente dagli anni Ottanta, taxi gialli, cabine telefoniche e un’edicola che distribuirà l’Hawkins Post. Per l’occasione lo storico edificio di fronte al Duomo, Palazzo Carminati, ha subito un vero e proprio restyling: sulla facciata i loghi dei brand più iconici degli anni ‘80, la città potrà vivere un vero e proprio salto nel tempo.

Il primo volume della quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo proprio venerdì 27 maggio con 7 nuovi episodi. Il secondo volume sarà invece disponibile con gli ultimi due episodi a partire da venerdì 1° luglio.

“STRANGER DUOMO”

Quando

Venerdì 27 maggio dalle ore 11:00 alle ore 20:00

Sabato 28 maggio dalle ore 11:00 alle ore 20:00

Dove: Piazza Duomo, Milano

Ingresso libero

