Domani Giovedì 5 maggio, LaFil-Filarmonica di Milano torna a suonare al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dove è orchestra in residenza, per l’ultimo appuntamento del progetto originale dedicato alle opere di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

LaFil si esibirà diretta dal M° Leopold Hager nell’Overture e Suite da “Sogno di una notte di mezza estate”, op 61, e la rinomata Sinfonia n.5 in re minore “La Riforma”, op 107.

“La residenza artistica al Teatro Lirico significa portare a compimento la natura della nostra orchestra e del suo progetto. Milano è per noi la casa più importante, il luogo in cui custodiamo e costruiamo i nostri sogni artistici più cari. Dopo i primi progetti che hanno visto protagonisti Schumann e Brahms, quest’anno proponiamo un progetto dedicato a Felix Mendelssohn-Bartholdy.”

Marco Seco, direttore artistico de LaFil

Per assistere ai concerti del “Progetto Mendelssohn” in programma al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano è disponibile uno sconto dedicato agli Under 30 acquistabile presso la biglietteria del Teatro.

Per tutte le altre informazioni e offerte disponibili: www.lafil.com/concerti

I concerti de LaFil-Filarmonica di Milano al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milanosono in collaborazione con il Comune di Milano, Radio Italia e TicketOne e con la partnership per l’ascolto responsabile di Amplifon.

Sponsor: Il Saggiatore

Per acquistare i biglietti: https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/lafil-progetto-mendelssohn-leopold-hager-direttore/ e https://www.ticketone.it/artist/filarmonica-milano/

Per il programma completo e info: www.lafil.com/concerti

