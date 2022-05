E’ stata battezzata come la regina della musica italiana, ma

cosa vede quando si guarda allo specchio, e chi ѐ la star lontana dal palco?

Dopo il grande successo all’Eurovision Song Contest 2022 Laura Pausini si racconta in maniera inedita a Mariella Milani nella nuova puntata di “Pronto Mariella”, la seconda stagione di Fashion Confidential, serie podcast ideata e prodotta da Dr Podcast Audio Factory Ltd

Una grande artista dall’immagine rassicurante a dispetto di chi pensa che il successo lo si deve per forza all’essere “belli e maledetti”, un carattere – intimo e artistico – sincero e appassionato che è stato uno degli ingredienti del suo successo planetario, un’autenticità testarda dentro e fuori dal palco, la responsabilità di appartenere a tante persone nel mondo oltre che a se stessa: Laura Pausini è anche questo, e non solo.

30 anni di carriera senza mai montarsi la testa, tanti premi e riconoscimenti internazionali con sempre la consapevolezza di dover avere in cantiere “un piano b” perché “non siamo nati per fare una cosa sola”, e una scatola dove tiene le sue 3 cose più preziose (e tra queste non c’è la fama raggiunta e meritata): i denti di sua figlia, la lettera di sua sorella e il primo regalo di Paolo, il compagno.

Laura Pausini si racconta così a Mariella Milani nella nuova puntata di PRONTO, MARIELLA, serie podcast in 10 puntate ideata e prodotta da DR PODCAST AUDIO FACTORY LTD, seconda stagione di FASHION CONFIDENTIAL, in vetta per settimane su Spotify e sulle principali piattaforme di podcasting

Laura Pausini come non “l’avete mai sentita” a raccontare chi è lei davvero, cos’è per lei lo stile, l’eleganza e soprattutto l’autenticità, elemento che da sempre la racconta non solo nella musica ma nella sua vita e nel modo di mostrarsi agli altri, anche nel look. Che non è mai casuale, ma sempre funzionale al motivo per cui è su un palco e il messaggio che vuole trasmettere.

Cos’è per te la moda e come vorresti essere percepita da quello che indossi? “La moda per me è importante, ma non mi piace tutto e non mi piaccio con tutto. Da sempre vorrei essere percepita da quello che indosso: gli abiti sono come la musica, trasmettono un messaggio.

Ho sempre concepito un abito come fosse la continuazione della mia voce: metto dei vestiti che mi piacciono e che rappresentano la mia musica in quel determinato momento. L’abito non deve mai nascondere il motivo per cui io sono su quel palco, a volte ho bisogno di sentirmi quasi trasparente perché deve essere la mia voce a dare il messaggio” afferma Laura Pausini nel podcast.

Scegliere uno stilista o uno stylist: razionalità o istinto? “La scelta è sempre guidata dall’istinto e dall’empatia che sento verso la persona che mi segue. Non mi faccio molto guidare e non sono sempre propensa a seguire chi mi dice cosa devo mettermi o come tenere i capelli, perché non voglio “farmi cambiare”. Io, piuttosto, chiedo sempre ai miei stylist “come mi vedresti?” e mi guidano con suggerimenti e ricerche legate ai colori, ai modelli e sempre in virtù di come uno stile si adatti a quello che sto cantando in quel momento” dichiara la Pausini a Mariella Milani, facendo anche un piccolo spoiler sul look che immagina per il suo prossimo disco.

La serie podcast “Pronto Mariella” si compone di dieci telefonate che vedono a un capo del filo MARIELLA MILANI – una delle prime donne a condurre il TG2 e che è stata una delle poche a raccontare il fashion system dal punto di vista economico, sociologico e di costume – e dall’altro stilisti acclamati, designer di moda sulla cresta dell’onda, stylist, artisti del momento e grandi personaggi della musica e dello spettacolo.

Loro chiamano, Mariella risponde e si mette all’ascolto e confronto di visioni, riflessioni, opinioni e testimonianze che parlano di moda e di quello che le orbita attorno, figlio di un tempo mutevole, affascinante e spesso spregiudicato, e che sempre più ci rappresenta.

La puntata “Piacere di conoscerti” dedicata a Laura Pausini è on air da oggi al link: https://open.spotify.com/episode/00wH0t7EUsRwLEqthU52a3

