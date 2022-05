Per celebrare l’International Museum Day 2022, mercoledì 18 maggio apertura straordinaria con ingresso gratuito al Museo della Cartapesta nel Castello Carlo V di Lecce e al Museo della Ceramica di Cutrofiano

Mercoledì 18 maggio, in occasione dell’International Museums Day 2022, che l’International Council of Museums organizza ogni anno dal 1977 per sviluppare consapevolezza del ruolo dei musei nello sviluppo della società, il Museo della Cartapesta nel Castello Carlo V di Lecce e il Museo della Ceramica di Cutrofiano si uniscono ai migliaia di musei in tutto il mondo che credono nel “potere dei musei” e nella loro possibile capacità di trasformare il mondo attorno a sé.

L’International Museums Day è infatti un momento unico per la comunità museale internazionale durante il quale i musei nel mondo organizzano eventi e attività, coinvolgendo il pubblico e sottolineando l’importanza del ruolo dei Musei come Istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

Il Museo della Cartapesta del Castello Carlo V di Lecce (dalle 18 alle 20:30) e il Museo della Ceramica di Cutrofiano (dalle 15 alle 20) apriranno in maniera straordinaria le loro porte gratuitamente al pubblico favorendo la possibilità di “esplorare il potenziale dei musei nell’apportare un cambiamento positivo nelle loro comunità, attraverso tre prospettive: il potere di innovare in materia di digitalizzazione e accessibilità; il potere di costruire una comunità attraverso l’educazione e il potere di acquisire la sostenibilità”.

Per l’occasione al Museo della Cartapesta saranno messi a disposizione i tablet (con guida virtuale in italiano, con sottotitoli in inglese e in LIS) e, attraverso qrcode, saranno disponibili i contenuti creati con le ragazze e i ragazzi durante le attività educative svolte al Castello in collaborazione con Swapmuseum e, infine, saranno regalate delle bombe di carta piantabili ai visitatori che esploreranno il museo.

Il Museo della Cartapesta fa parte dei tour di visita guidata di Attraverso il Castello, progetto di valorizzazione della più grande struttura fortificata pugliese, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People, che (dal giovedì alla domenica 10:30 – 11:30 – 12:30 e 16 – 17 – 18) danno la possibilità di accedere e conoscere la storia oltre che delle ex scuderie del Castello, dove è attualmente allestito il museo, anche di sotterranei, prigioni, camminamenti di ronda ed ex Cappella di Santa Barbara. Info e prenotazioni 3278773894 – attraversoilcastello@gmail.com.

www.attraversoilcastello.com

Al Museo della Ceramica di Cutrofiano invece, dalle ore 15 alle ore 20, l’apertura gratuita e l’esperienza di visita prevedono la messa a disposizione della speciale audioguida, creata in collaborazione con Swapmuseum, dai ragazzi del Liceo Statale “Francesca Capece” durante un PCTO realizzato manipolando i contenuti dal museo.

La Biblioteca Civica e il Museo della Ceramica di Cutrofiano sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 20, il sabato dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 17 alle 20. Tutte le attività di 34° Fuso, nuovo ente gestore del polo Biblio-Museale di Cutrofiano, sono pensate affinchè questo divenga luogo accogliente di svago, di riflessione e d’azione e di crescita. Info e prenotazioni 0836512461 – museobibliotecacutrofiano@gmail.com.

www.museobibliotecacutrofiano.com

