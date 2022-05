Rassegna d’arte contemporanea a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli

Genova, 17 settembre – 1 ottobre 2022

In concomitanza con il 62° Salone Nautico di Genova, il più grande del Mediterraneo, SATURA Palazzo Stella porta avanti il progetto espositivo Il Mare dentro. La rassegna, giunta alla sesta edizione, nasce in linea con il legame indissolubile tra Genova e il mare e per promuovere una cultura trasversale capace di mettere in comunicazione diversi settori come la Nautica e l’Arte.

Intercettando la sensibilità caratterizzante di ogni singolo artista, la mostra vuole avvicinare l’Arte Contemporanea ad un settore trainante dell’economia nazionale, al mondo del collezionismo e del design d’autore. Il progetto vede la collaborazione di una rete, in espansione, di enti legati alla Nautica e al Mare.

Il Mare dentro è un’idea espositiva sviluppata dal mare per il mare, ne rivaluta l’importanza culturale, sceglie di riportare al ruolo di protagonista principale questo non-luogo che ha scritto pagine di storia, italiana e mondiale.

A chi è rivolta la manifestazione :

L’iniziativa è rivolta ad Artisti e Creativi che vogliano esprimersi sul tema del mare, inteso in senso stretto come elemento naturale e paesaggio, o in senso lato, considerando tutti gli argomenti a esso correlati.

Possono partecipare Artisti e Designer, senza limiti di età e nazionalità, nelle sezioni di: pittura, fotografia, scultura e installazione, digital art, mixed media, performance e design.

Come partecipare :

Ogni artista dovrà candidare da 2 a 5 opere diverse inviandone le fotografie in formato jpeg 300 dpi e il modulo di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica info@satura.it entro il 10 giugno 2022. Si richiede l’invio tassativo di minimo 2 opere differenti.

Poiché la selezione avverrà sulla base delle fotografie ricevute, si consiglia l’invio di fotografie professionali. Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito www.satura.it , dalla pagina www.facebook.com/saturapalazzostella oppure può essere richiesto presso la segreteria.

Selezione :

La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail e i lavori selezionati faranno parte della mostra allestita dal 17 settembre all’1 ottobre in occasione del 62° Salone Nautico di Genova. Ciascun artista selezionato potrà scegliere con quante opere partecipare: la quota di adesione è di 50,00 euro per ogni opera esposta.

Alla rassegna parteciperanno, inoltre, artisti invitati direttamente dai Curatori e per i quali non è prevista alcuna selezione. I partecipanti potranno prender parte alla manifestazione previo versamento della quota di partecipazione che contribuirà alla copertura dei costi di realizzazione dell’evento. Segnaliamo che ogni artista partecipante dovrà essere in regola con il versamento della quota associativa per l’anno sociale 2022.

Privacy

Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per la partecipazione al concorso e per l’invio del materiale informativo. Ciascun candidato autorizza espressamente SATURA, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della nuova normativa sulla privacy del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. È prevista la possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dalla tutela dei dati personali. Ogni trattamento è finalizzato alle attività di cui sopra e viene effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione atte a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure previste dalle disposizioni vigenti.

Clicca qui per scaricare il modulo da compilare per l’ iscrizione:



Organizzazione Generale: SATURA Palazzo Stella

centro per la promozione e divulgazione delle arti APS

Riferimenti telefonici: 010.246.82.84 cell. 338.291.62.43 / 366.59.28.175

E-mail: info@satura.it

Sito: www.satura.it

SATURA GENOVA www.facebook.com/saturapalazzostella

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia