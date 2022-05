In occasione della prossima edizione che avrà luogo dal 19 al 23 maggio (info e biglietti su www.salonelibro.it), il Salone Internazionale del Libro di Torino e la piattaforma culturale in streaming Nexo+ danno vita a una nuova speciale collaborazione ideata per offrire nuovi spunti e possibilità a tutti gli appassionati di libri e letteratura, sia prima dell’inizio sia dopo la fine della manifestazione grazie a contenuti video esclusivi.

Da oggi 10 maggio, infatti, la piattaforma in streaming Nexo+ svelerà tutto il suo Cuore Selvaggio, proponendo la Playlist Salone Internazionale del Libro di Torino – Cuori Selvaggi, una collezione di film e documentari che omaggiano il tema di questa edizione: il cuore selvaggio di pittori, musicisti, artisti, artigiani che si son messi a cercare il fulcro più intimo e originario del loro spirito, quello a cui attingere energia creativa per il proprio lavoro;

la penna irrefrenabile di quegli scrittori che hanno guardato alle origini primordiali dell’uomo e del mondo, quando la vegetazione faceva da padrona e gli alberi regnavano sovrani, dentro e fuori di noi i film su persone comuni cui, a un certo punto, qualcuno ha ricordato che, senza cuore selvaggio, non c’è vita che si possa definire tale;

i documentari su quella natura feroce, splendente e incontaminata che rappresenta il cuore selvaggio del nostro pianeta, il più prezioso che abbiamo; le storie di quegli uomini che, del cuore selvaggio, hanno fatto la loro salvezza.

Insomma, i titoli più sconvolgenti, irruenti, danzanti del catalogo Nexo+ selezionati per scompaginare le carte, farci ridere (e piangere) di gusto, invitarci a vedere le storie da tutta un’altra prospettiva.

Inoltre, proprio durante il Salone, Nexo+ realizzerà una selezione di contenuti video che saranno resi disponibili su nexoplus.it per rivivere, a festival concluso, alcuni dei momenti più emozionanti della manifestazione. Si tratterà delle riprese di alcuni degli appuntamenti con scrittori e autori presenti a Torino: eventi da guardare e riguardare a casa, in compagnia dei propri libri e delle persone che si amano.

Nello specifico, tra i contenuti del Salone che verranno proposti su Nexo+ ci saranno dunque:

MEET THE DIRECTOR – incontro con NICOLA LAGIOIA, Direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, registrata in esclusiva per l’occasione presso Officina Pasolini, laboratorio artistico di alta formazione e HUB Culturale della Regione Lazio (disponibile già nelle prossime ore).

Una selezione di contenuti esclusivi costruiti come sintesi di altrettanti appuntamenti del Salone e disponibili su nexoplus.it dalla settimana successiva alla manifestazione.

Inoltre, tutti gli iscritti a SalTo+ avranno la possibilità di avere un mese di abbonamento omaggio a Nexo+, per esplorare contenuti, costellazioni e playlist legati al mondo della letteratura, delle arti, del design, dell’architettura, del teatro, del cinema, della natura, dell’opera, della musica classica e del balletto.

Quella del Salone Internazionale del Libro di Torino con Nexo+ è una collaborazione nata per ampliare ulteriormente, nel tempo e nello spazio, le possibilità di incontro offerte dalla rassegna torinese: preparandosi prima ancora dell’arrivo al Salone e rivivendone poi alcuni dei momenti salienti a Salone concluso.

Perché in fondo l’unico cuore veramente pensante è proprio il cuore selvaggio che abita in ognuno di noi, un prodigio umanissimo pronto a essere liberato. Anche in questo mare in tempesta in cui troviamo a veleggiare

