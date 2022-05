Dopo “Padre d’Oltremare”, continua la collaborazione di IL CAIRO con lo stylist sincero per il video live di “Baby (Tutto ciò che vuoi)”, registrato al Circolo Arci l’Impegno di Milano e online da oggi su YouTube.

L’artista milanese, inoltre, annuncia una nuova data, oltre all’apertura a Comete, prevista per il 5 maggio al Tunnel Club, si esibirà live in Lombardia anche il 15 maggio, allo Spazio Giovani Edonè di Bergamo. IL CAIRO proporrà i brani dell’EP in una veste del tutto originale – due chitarre, una drum machine e un synth -, accompagnato da Lorenzo Lia. Il tour è curato da DNA concerti.

Calendario dei concerti

5 maggio – Milano, Tunnel Club w/Comete

15 maggio – Bergamo – Edonè – nuova data

11 giugno – Canegrate (MI), Ül Caminett’

13 giugno – Savignano sul Rubicone (FC), Podere Bislacco

25 giugno – Como, Ostello Bello – wow music festival

16 luglio – Laveno-Mombello (VA), Alborelle Festival

Milanese, classe ’97, e finalista all’ultimo Premio Bindi, IL CAIRO ha esordito con i brani “San Siro”, “Posto di Blocco”, entrati da subito nelle playlist “Scuola Indie” di Spotify e “Top hits Italia” di Peer Music, “90 Circolare Destra”.

Con “Scirocco”, il suo EP d’esordio prodotto da Giuliano Dottori, ha trovato negli strumenti afrocubani e afrobrasiliani, nelle sonorità mediterranee, nelle palme e nello Scirocco, una risposta alla malinconia che attraversa intere generazioni.

“Convincente e sorprendente: probabilmente IL CAIRO ha trovato una nuova via espressiva per il cantautorato nostrano, troppo affezionato ai crismi di genere e restìo alle evoluzioni; una ventata nuova che non significa rottura totale, ma crescita in armonia”. Giandomenico Piccolo, Rockit

“Scirocco” è una “cura tropicale”, è Milano nella sua “titolazione mediterranea”, sono colori e ricordi dentro cui scavare. Ritmi funky, afrobeat e pop si combinano assecondando un’osmosi musicale che cancella il presente e i confini geografici: tra immagini solide, misticismo e sensualità, IL CAIRO da vita a una prospettiva audace, marittima e urbana allo stesso tempo, dove le chitarre riverberate e i synth accompagnano i pensieri più intimi di una città e un cuore che non dormono mai.

Link all’EP su Spotify: https://spoti.fi/3iW42K5

TRACKLIST

Baby (Tutto ciò che vuoi) Posto di Blocco 90 Circolare Destra Padre d'Oltremare San Siro