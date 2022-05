Florence + The Machine pubblica oggi il suo attesissimo nuovo album, Dance Fever. L’album contiene i brani già pubblicati “My Love”, “Free”, “King” e “Heaven is Here”, tutti accompagnati dai video mozzafiato dell’acclamata regista Autumn De Wilde.

Dance Fever è stato registrato a Londra nel corso della pandemia, in previsione della riapertura del mondo. Sono stati i club, i balli ai festival, l’essere nel vortice del movimento e, in definitiva, la musica e l’unione che sono mancati di più a Florence durante l’isolamento.

Sono state le speranze e i sogni di riunirsi con i propri cari e di ballare con gli sconosciuti a mantenere vivo lo slancio della febbre della danza. L’estasi, la vicinanza, l’euforia per le possibilità del movimento sono servite a ricordare la perdita delle performance e del ballo nei club. In fondo, la musica è l’unica forma d’arte che ha il potere di aiutare a perdersi e a sentirsi liberi dalle ansie, anche se per un momento.

L’immagine e il concetto di coreomania – un fenomeno rinascimentale in cui gruppi di persone ballavano selvaggiamente fino allo sfinimento, al collasso e alla morte – sono diventati un punto focale di ispirazione. La danza ha offerto a Florence propulsione, energia e un modo di guardare alla musica in modo più coreografico.

Partendo, come sempre, armata di un taccuino di poesie e idee, Florence era appena arrivata a New York nel marzo del 2020 per iniziare a registrare, quando Covid-19 la costrinse a ritirarsi a Londra. Rintanata a casa, le canzoni che aveva iniziato cominciano a trasformarsi.

Dance Fever è un album che vede Florence all’apice delle sue capacità, con una piena consapevolezza di sé, dove prende in giro in modo sornione lo stesso personaggio che si è autocreata, giocando con le idee di identità, maschile e femminile, di redenzione, di celebrazione ed entrando a pieno titolo nel pantheon delle icone.

Prodotto da Florence Welch, Jack Antonoff e Dave Bayley, Dance Fever riporta il meglio di Florence ed è stato creato per il palcoscenico. Dopo che il suo tour di tre serate di spettacoli intimi nel Regno Unito è andato esaurito in un minuto dalla messa in vendita, Florence + the Machine ha annunciato il suo Dance Fever Tour per novembre, che prevede diversi spettacoli nelle arene, tra cui due serate all’O2 di Londra.

Dance Fever Tracklist:

1. King

2. Free

3. Choreomania

4. Back in Town

5. Girls Against God

6. Dream Girl Evil

7. Prayer Factory

8. Cassandra

9. Heaven is Here

10. Daffodil

11. My Love

12. Restraint

13. The Bomb

14. Morning Elvis

