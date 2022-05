FABRI FIBRA è protagonista questa settimana con due album nella TOP10 della classifica italiana.

“Turbe Giovanili”, il primo album di FABRI FIBRA uscito nel 2002 e disponibile dal 6 maggio in versione cd, vinile e deluxe per celebrare i 20 anni dalla sua pubblicazione, debutta in vetta alla classifica vinili e nella top10 della classifica album.

Da 8 settimane stabile in Top10 anche “CAOS”, l’ultimo lavoro del rapper italiano già certificato Platino che contiene i singoli Oro “PROPAGANDA” (n.2 tra i brani più programmati dalle radio italiane) e “CAOS”, la title track cantata da Madame e Lazza.

Si avvicina inoltre la partenza del “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”, il tour che vedrà impegnato FIBRA durante tutta l’estate e non solo. Sono infatti già stati annunciati i primi appuntamenti previsti per il prossimo autunno. Tra le prime città annunciate troviamo Napoli (il 1 ottobre) e Firenze (il 3 ottobre).

Questo il calendario aggiornato del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:

6 luglio LUGANO LAC EN PLEIN AIR FESTIVAL

09 luglio AREZZO MENGO MUSIC FEST

10 luglio LEGNANO (MI) RUGBY SOUND FESTIVAL

12 luglio PARMA PARMA CITTÀDELLA MUSICA

16 luglio PORDENONE PORDENONE LIVE 2022

17 luglio BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK

22 luglio SARZANA (SP) MOONLAND FESTIVAL

23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA FESTIVAL

26 luglio IGEA MARINA (RN) OLTREaMARE

27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio MOLFETTA (BA) LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio LECCE OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

01 agosto ROCCELLA IONICA (RC) ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL

03 agosto CATANIA SOTTO IL VULCANO FESTIVAL

15 agosto OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

16 agosto ALGHERO Alguer Summer Festival

10 settembre TORINO MONCALIERI RITMIKA FESTIVAL

11 settembre GENOVA GOA BOA

23 settembre MILANO CARROPONTE

26 settembre ROMA CAVEA

01 ottobre NAPOLI PALAPARTENOPE

03 ottobre FIRENZE TUSCANY HALL

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it

