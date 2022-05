Al via da venerdì 20 fino a domenica 22 maggio PIANO CITY MILANO 2022, undicesima edizione del festival di pianoforte più atteso dell’anno e riconosciuto tra i più prestigiosi della Penisola, promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano e dal Comune di Milano.

Oltre 216 imperdibili concerti in tutta la città di Milano, e non solo, che coinvolgono più di 300 artisti che si esibiranno in 100 splendide location per vivere e condividere insieme al pubblico grandi emozioni attraverso le note dei pianoforti.

Una manifestazione unica nel suo genere che, coinvolgendo istituzioni, associazioni, partner e cittadini, investe per una città sempre più attiva, grazie alla musica e ad un programma diffuso sul territorio in maniera capillare. Un progetto, a cura di Ponderosa Music&Art e h+, che vanta la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini.

A inaugurare il festival venerdì 20 maggio, alle ore 21.00, è Abdullah Ibrahim, leggenda vivente del jazz, di origine sudafricana, attivo dagli anni ’70 e da allora tra i protagonisti della scena musicale mondiale, nel parco della Galleria d’Arte Moderna, con un programma unico per il pubblico di Piano City Milano.

Il festival proseguirà nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio, un fine settimana speciale in cui le note dei pianoforti risuoneranno da importanti luoghi e quartieri della città di Milano, attraversando splendide storiche location, come la già citata Galleria D’Arte Moderna, il Volvo Studio Milano, la Rotonda della Besana (sede del MUBA – Museo dei Bambini di Milano), Triennale Milano Teatro, il Museo Teatrale alla Scala e l’Ippodromo Snai San Siro.

Raggiungeranno nuovi importanti spazi, come il parco del Campus Bocconi, l’ADI Design Museum, la Passeggiata Boris Pasternak alla Fondazione Feltrinelli, Piazza Olivetti nel business district Symbiosis e il giardino di via Ludovico di Breme in collaborazione con il Certosa District.

Altre novità per il festival sono il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini del Teatro alla Scala e la Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

Un’attenzione particolare è rivolta alle periferie, con concerti nei cortili MM, nei campi di Vaiano Valle, al quartiere Adriano, in cascine che diventano centri culturali e a Casa Enzo Jannacci, la struttura pubblica d’accoglienza più grande d’Europa. E ancora tanta musica nei parchi di Villa Finzi, di Chiesa Rossa, al Parco delle Cave e al Parco Lambro.

Il programma completo degli eventi di Piano City Milano 2022 è online sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it .

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo differenti indicazioni segnalate in corrispondenza di ciascun evento sul programma cartaceo e online. Eventuali prenotazioni possono essere effettuate sul sito ufficiale della manifestazione www.piano citymilano.it

